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Трамп опроверг обвинения в рамках импичмента

Киев • УНН

 • 11121 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Президент США Дональд Трамп отрицает все обвинения по импичменту, говорится в ответе его юристов на вызов на процесс по импичменту в сенат. Об этом сообщает УНН со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Белого дома.

Трамп опроверг обвинения в рамках импичмента

Речь идет об обвинении по двум статьям: злоупотреблении властью и попытке помешать работе конгресса. В семистраничном документе, который подписали адвокаты Джей Секулов и юрист Белого дома Пэт Чиполлоне, говорится, что сенат должен отвергнуть представление к импичменту.

Сторона защиты считает статьи импичмента, которые передали демократы палаты представителей, "опасной атакой на право американцев свободно выбирать своего президента" и "наглой и незаконной попыткой отменить результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 года". По мнению юристов, "безрассудная одержимость импичментом" началась до того, как Трампа избрали, и продолжается до сих пор.

Трамп не злоупотреблял властью и исполнял свои обязанности в интересах американского народа, заявили юристы.

Действия американского лидера, в том числе телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, были законными, соответствовали Конституции и предпринимались для продвижения национальных интересов Штатов, указали они.

Напомним, в США Сенат начал рассмотрение дела об импичменте Дональда Трампа.

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