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В США Сенат начал рассмотрение дела об импичменте Дональда Трампа

Киев • УНН

 • 12925 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. В Сенате США в четверг, 16 января, формально началось рассмотрение дела об импичменте президента страны Дональда Трампа, пишет УНН опираясь на агентство Reuters, DW и другие СМИ.

В США Сенат начал рассмотрение дела об импичменте Дональда Трампа

Председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США демократ Адам Шифф возглавляет группу из семи “менеджеров импичмента”. Он зачитал сенаторам статьи обвинения против Трампа, резолюцию с именами остальных “менеджеров импичмента” и напомнил, что Палата представителей Конгресса США ранее объявила импичмент Трампу. Рассмотрение дела по существу в Сенате должно начаться во вторник, 21 января.

В свою очередь, Трамп прогнозирует, что слушания в Сенате пройдут быстро. Он в очередной раз назвал “обманом” выдвинутые против него обвинения в злоупотреблении властью. “Я думаю, что это пройдет очень быстро”, — сказал он репортерам, передает агентство AFP.

Ранее в этот же день Счетная палата США опубликовала отчет, в котором отмечается, что решение администрации Дональда Трампа о замораживании военной помощи Украине нарушило законодательство Соединенных Штатов.

Напомним, в США продолжается так называемый “украинский скандал”, вызванный телефонным разговором президента США и его украинским коллегой Владимиром Зеленским 25 июля. Трампу говорят, что он пытался заставить Киев начать расследование в отношении Хантера Байдена. С этой целью было заморожено предоставление Киеву выделенной военной помощи. В связи с этим в Конгрессе продолжаются слушания по рамках расследования о возможной процедуры импичмента Трампа.

В связи со скандалом в середине декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за начало процедуры импичмента Трампа. Речь идет о обвинение по двум статьям — в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса. Впрочем, как отмечают обозреватели, лишения Трампа должности президента представляется маловероятным, ведь для этого импичмент должен поддержать Сенат, большинство в котором контролирует Республиканская партия, от которой был избран Трамп.

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