В США Сенат начал рассмотрение дела об импичменте Дональда Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В Сенате США в четверг, 16 января, формально началось рассмотрение дела об импичменте президента страны Дональда Трампа, пишет УНН опираясь на агентство Reuters, DW и другие СМИ.
Председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США демократ Адам Шифф возглавляет группу из семи “менеджеров импичмента”. Он зачитал сенаторам статьи обвинения против Трампа, резолюцию с именами остальных “менеджеров импичмента” и напомнил, что Палата представителей Конгресса США ранее объявила импичмент Трампу. Рассмотрение дела по существу в Сенате должно начаться во вторник, 21 января.
В свою очередь, Трамп прогнозирует, что слушания в Сенате пройдут быстро. Он в очередной раз назвал “обманом” выдвинутые против него обвинения в злоупотреблении властью. “Я думаю, что это пройдет очень быстро”, — сказал он репортерам, передает агентство AFP.
Ранее в этот же день Счетная палата США опубликовала отчет, в котором отмечается, что решение администрации Дональда Трампа о замораживании военной помощи Украине нарушило законодательство Соединенных Штатов.
Напомним, в США продолжается так называемый “украинский скандал”, вызванный телефонным разговором президента США и его украинским коллегой Владимиром Зеленским 25 июля. Трампу говорят, что он пытался заставить Киев начать расследование в отношении Хантера Байдена. С этой целью было заморожено предоставление Киеву выделенной военной помощи. В связи с этим в Конгрессе продолжаются слушания по рамках расследования о возможной процедуры импичмента Трампа.
В связи со скандалом в середине декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за начало процедуры импичмента Трампа. Речь идет о обвинение по двум статьям — в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса. Впрочем, как отмечают обозреватели, лишения Трампа должности президента представляется маловероятным, ведь для этого импичмент должен поддержать Сенат, большинство в котором контролирует Республиканская партия, от которой был избран Трамп.