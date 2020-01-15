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Демократи призначили "менеджерів імпічменту" Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі у середу, 15 січня, представила сімох “менеджерів імпічменту” президента США Дональда Трампа. Вони — конгресмени і представники Демократичної партії, які виконуватимуть роль прокурорів під час слухань стосовно Трампа у Сенаті. Відповідне повідомлення вона опублікувала у Twitter, передає УНН.

Демократи призначили "менеджерів імпічменту" Трампа

Цю групу очолюватимуть голова комітету з розвідки Палати представників Адам Шифф і очільник юридичного комітету Джеррі Надлер. Серед інших “менеджерів імпічменту” — Зої Лофгрен, Хакім Джефріс, Вал Демінгс, Джейсон Кроу і Сильвія Гарсія.

Їхні кандидатури ще має затвердити Палата представників. Це має відбутися у середу, 15 січня.

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Нагадаємо, до скандалу в США призвела телефонна розмова в липні 2019 року між президентами Сполучених Штатів та України Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. Критики Трампа закидають, що у цій розмові він чинив тиск на Зеленського, аби той дав новий імпульс розслідуванню в Україні стосовно Хантера Байдена. Останній — син ймовірного головного конкурента Трампа на президентських виборах 2020 року, ексвіцепрезидента США Джо Байдена.

У зв’язку зі скандалом у середині грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за початок процедури імпічменту Трампа. Йдеться про обвинувачення за двома статтями — у зловживанні владою та перешкоджанні розслідуванню Конгресу. Утім, як відзначають оглядачі, позбавлення Трампа посади президента вважається малоймовірним, адже для цього імпічмент має підтримати Сенат, більшість у якому контролює Республіканська партія, від якої був обраний Трамп.

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Today, I have the privilege of naming the Managers of the impeachment trial of the President. #DefendOurDemocracy pic.twitter.com/Y2613Ni3pC

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 15, 2020

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