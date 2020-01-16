Білий дім порушив закон, заморозивши військову допомогу Україні - регулятор
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Адміністративно-бюджетне управління Білого дому порушило законодавство, заморозивши військову допомогу Україні. Про це в четвер повідомило в звіті Головне контрольне управління США (GAO, контрольно-ревізійний орган Конгресу), передає УНН.
“Сьогодні GAO винесло юридичне рішення, в якому зробило висновок, що Адміністративно-бюджетне управління (OMB) порушило закон, утримавши близько 214 млн доларів США, виділених Міноборони на допомогу Україні в забезпеченні безпеки. Президент має вузькі, обмежені повноваження щодо утримання асигнувань відповідно з Законом 1974 року про бюджет Конгресу і контролі за його вилученням. OMB повідомив GAO, що воно утримує кошти для забезпечення того, щоб вони не витрачалися таким чином, який може суперечити зовнішній політиці Президента. Закон не дозволяє OMB утримувати кошти з політичних міркувань”, — йдеться в заяві управління.
Як повідомляв УНН, раніше сьогодні партнер особистого адвоката президента США Лев Парнас заявив, що президент США Дональд Трамп був в курсі тиску на Україну.