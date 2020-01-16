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Соратник Джуліані: Трамп знав про тиск на Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. У травні партнер особистого адвоката президента США Лев Парнас поставив ультиматум Президенту України Володимиру Зеленському, що жоден високопоставлений американський чиновник не буде присутній на його інавгурації, і вся американська військова допомога країні буде припинена, якщо розслідування стосовно американського політика-демократа Джо Байдена не буде оголошено. Президент США Дональд Трамп був в курсі цих дій, сказав Парнас в середу ввечері в інтерв'ю американському телеканалу, передає УНН з посиланням на AP.

Соратник Джуліані: Трамп знав про тиск на Україну

За словами Парнаса в інтерв'ю MSNBC, на наступний день після того, як він сказав, що доставив повідомлення, Державний департамент США оголосив, що віце-президент США Майк Пенс не буде присутній на інавгурації президента України.

Парнас стверджував, що Трамп наказав Пенсу триматися подалі від України за вказівкою Джуліані, щоб послати чіткий сигнал новій українській адміністрації про необхідність серйозно поставитися до вимоги про проведення розслідування щодо кандидата в президенти від демократів Байдена, який розглядається як потенційна загроза переобранню Трампа в 2020 році.

За словами Парнаса, кожне його спілкування з командою Зеленського відбувалося за вказівкою Джуліані, який на його очах регулярно доповідав Трампу про їхній прогрес по телефону.

"Президент Трамп точно знав, що відбувається... Він знав про всі мої рухи. Я б нічого не зробив без згоди Руді Джуліані або президента", - сказав Парнас.

Парнас сказав, що він також чув, як Джуліані і ще один адвокат Трампа, Вікторія Тонсінг, розповідають по телефону генеральному прокурору США Вільяму Барру про їхні зусиллях з чинення тиску на український уряд, щоб оголосити про розслідування справ Байдена і його сина Хантера. "Барр був в основному в команді", - сказав він.

Раніше Трамп неодноразово заперечував знайомство з Парнасом і Фруманом, незважаючи на численні фотографії чоловіків разом. Серед матеріалів, опублікованих з телефону Парнаса на цьому тижні, було ще кілька його фотографій з Трампом, а також з сином президента Дональдом Трампом-молодшим, дочкою Іванкою Трамп і її чоловіком Джаредом Кушнером.

На питання про слова Трампа про те, що він не знає Парнаса, той відповів, що він неодноразово спілкувався з президентом один на один.

"Він брехав. Я маю на увазі, ми не друзі. Ми з ним не дивилися разом футбольні матчі, не їли хот-доги. Але він точно знав, хто ми такі, особливо, хто я", - сказав Парнас про президента.

Нагадаємо, у вівторок, 14 січня, Комітет палати представників з розвідки оприлюднив нову порцію документів, пов'язаних з розслідуванням про імпічмент президента США Дональда Трампа - низку листувань партнера Джуліані Льва Парнаса

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