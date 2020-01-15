Шпионские игры, интриги и Burisma: что показали новые документы по делу об импичменте Трампа

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КИЕВ. 15 января. УНН. Во вторник, 14 января, Комитет палаты представителей по разведке обнародовал новую порцию документов, связанных непосредственно с расследованием об импичменте президента США Дональда Трампа. Материалы были переданы Комитету Палаты представителей по вопросам судопроизводства для включения в официальную документацию, которая позже будет направлена ​​в Сенат. Они содержат множество новых деталей, которые могли бы повлиять на ход расследования. УНН собрал несколько основных тезисов.

Так, упомянутые ранее данные были получены комитетом от американского бизнесмена украинского происхождения Льва Парнаса, которого связывают с адвокатом Трампа Руди Джулиани. Они, в частности, содержат записи телефонных разговоров и копии переписки.

Слежение за Йованович
В обнародованной переписке Парнаса с кандидатом в Конгресс от Республиканской партии Робертом Хайдом, последний несколько раз критикует бывшего посла США в Киеве Мари Йованович, иногда нецензурно, а также сообщает о действиях, которые можно расценить как слежения за дипломатом.

"Она под сильной защитой за пределами Киева", - пишет Хайд Парнасу 23 марта 2019 года, явно ссылаясь на Йованович.

Через два дня он уже подробно описывает Парнасу перемещения посла, например, "она говорила с тремя людьми", "ее телефон выключен, компьютер выключен", "она у посольства" и так далее. С его сообщений следует, что слежкой за Йованович занимаются какие-то люди в Киеве.

Во вторник, после публикации переписки, Хайд слежение отрицал. По его словам, он просто "играл" с Парнасом.

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Письмо Зеленскому
Среди опубликованных материалов оказалась копия письма, которое Джулиани 10 мая 2019 года отправил Зеленскому, с просьбой о личной встрече.

В письме Руди подчеркивает, что представляет Трампа не как президента, а "как частное лицо".

"В качестве личного советника Президента Трампа и с его ведома и согласия я прошу о встрече с вами на следующий понедельник 13 мая или вторник 14 мая. Мне понадобится не более получаса вашего времени, и меня будет сопровождать моя коллега Виктория Тосинг, уважаемый американский адвокат, очень хорошо знакомая с этим вопросом", - написал адвокат.

Стоит отметить, что Тосинг работала с командой Трампа во время расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Копию письма Руди отправил министру внутренних дел Украины Арсену Авакову.

Переписка с ЗеКомандой 
Кроме Джулиани, Парнас вел переписку с представителями команды Президента и с другими действующими лицами на политической арене Украины, в частности Аваковым и Коломойским.

Так, с нынешним главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым бизнесмен переписывался в начале мая 2019 года. В переписке речь идет об организации переговоров Джулиани и Зеленского.

"Лев, добрый вечер! Я передал данную информацию от Вас по установленному каналом господину президенту, но пока не получил подтверждения. Таким образом, я сейчас не в Украине, но как только я получу какую-то обратную информацию, я немедленно выйду с вами на связь", - ответил тогда Баканов.

Из предоставленной переписки неясно, удалось собеседникам достичь результата. Более конкретные вещи можно заметить в следующих опубликованных сообщениях - с первым помощником Президента Украины Сергеем Шефиром. Последнему Парнас прислал копию письма от Джулиани Зеленскому.

Шефир на это написал "понял, спасибо", а через 2 часа отправил Парнасу загадочное "ресторан Прага". Переписка датирована 5 мая.

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Встреча в ресторане проходила на следующий день, утром Парнас написал, что опоздает. Вечером он отправил Шефиру вопрос "какая-то информация?". Следующее сообщение, отправленное 28 мая, также от Парнаса, содержал вопрос, когда помощнику Президента будет удобно поговорить. Последнее сообщение поступило 24 июля, в нем содержалось только два знака вопроса.

Кроме того, было опубликовано небольшую переписку с помощником Президента Украины Андреем Ермаком. Она состоялась 25 сентября. В нем Парнас просит о встрече с Ермаком, чтобы он мог "организовать еще одну встречу сегодня".

"Ок. С кем? Нашим другом?", - спрашивает Ермак, на что собеседник отвечает "да".

Письма Луценко
Более длительная переписка у Льва Парнаса происходила с бывшим генпрокурором Украины Юрием Луценко. Опубликованные сообщения берут начало 5 марта, первым на связь выходит Луценко.

"Посол (Йованович - ред.) призвала освободить главу САП", - написал ексгенпрокурор.

"Теперь посол указала на плохой подбор судей Верховного суда", - пишет Луценко 6 марта.

8 марта он снова выходит на связь, заявив что "Назар ждет", имея в виду, возможно, специального антикоррупционного прокурора Холодницкого.

Ближе к концу месяца Парнас просит Луценко прислать бизнесмену "имена людей, которые она (Йованович - ред.) назвала". Луценко так и сделал.

22 марта он вышел на связь, уже с какой-то претензией.

"Просто если вы не принимаете решения по мадам - ​​вы ставите под сомнение все мои заявления, в том числе по "Б", - написал Луценко.

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Пока неясно, относится ли "Б" к бывшему вице-президенту США Джо Байдену, его сыну Хантеру или компании Burisma, но это явно один вариант из трех.

"У меня успешно движется дело по Злочевскому. Есть свидетельства о перечислении "Б". И только вы не можете снять одну дуру", - написал Луценко 26 марта Парнасу, говоря о после США в Украине.

Парнас в свою очередь заявил, что Йованович "непростая дура", но "никуда она не денется".

28 марта он говорит Луценко, что в США того называют "героем Украины". Бывший Генпрокурор на это отвечает "у меня есть распечатка платежей Burisma на seneca".

Записки на салфетках
Комитет опубликовал рукописные заметки, которые Парнас написал на канцелярских принадлежностях отеля Ritz-Carlton в Вене, которые, по словам членов Палаты, могут иметь отношение к президентской схеме, направленной на то, чтобы заставить Украину объявить о расследовании, которое полезно для его кампании по переизбранию.

На одной из таких заметок Парнас написал два пункта: "заставить Зеленского сообщить, что дело Байдена будет расследоваться; начать коммуникацию с Зеленским без (Пинчука или Коломойского)".

Как сообщалось ранее в УНН, Трамп собирается блокировать свидетельство Болтона в Сенате.

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