Шпигунські ігри, інтриги і Burisma: що показали нові документи у справі щодо імпічменту Трампа

Так, згадані раніше дані були отримані комітетом від американського бізнесмена українського походження Льва Парнаса, якого пов'язують із адвокатом Трампа Руді Джуліані. Вони, зокрема, містять записи телефонних розмов і копії листування.

Стеження за Йованович

В оприлюдненому листуванні Парнасу з кандидатом в Конгрес від Республіканської партії Робертом Хайдом, останній неодноразово критикує колишнього посла США в Києві Марі Йованович, іноді нецензурно, і навіть повідомляє про дії, які можна розцінити як стеження за дипломатом.

"Вона під сильним захистом поза межами Києва", - пише Хайд Парнасу 23 березня 2019 року, явно посилаючись на Йованович.

Через два дні він вже докладно описує Парнасу переміщення посла, наприклад, "вона говорила з трьома людьми", "її телефон вимкнений, комп'ютер вимкнений", "вона біля посольства" і так далі. З його повідомлень випливає, що стеженням за Йованович займаються якісь люди у Києві.

У вівторок, після публікації листування, Хайд стеження заперечував. За його словами, він просто "грав" з Парнасом.

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Лист Зеленському

Серед опублікованих матеріалів виявилася копія листа, який Джуліані 10 травня 2019 року відправив Зеленському, з проханням про особисту зустріч.

У листі Руді підкреслює, що представляє Трампа не як президента, а "як приватну особу".

"В якості особистого радника Президента Трампа і з його відома і згоди я прошу про зустріч з вами наступного понеділка 13 травня або вівторок 14 травня. Мені знадобиться не більше півгодини вашого часу, і мене буде супроводжувати моя колега Вікторія Тосінг, шановний американський адвокат, яка дуже добре знайома з цим питанням", - написав адвокат.

Варто відзначити, що Тосінг працювала з командою Трампа під час розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера. Копію листа Руді відправив міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову.

Листування з ЗеКомандою

Крім Джуліані, Парнас вів переписку з представниками команди Президента і з іншими дійовими особами на політичній арені України, зокрема Аваковим і Коломойським.

Так, з нинішнім главою Служби безпеки України Іваном Бакановим бізнесмен переписувався на початку травня 2019 року. У листуванні йдеться про організацію переговорів Джуліані і Зеленського.

"Леве, добрий вечір! Я передав дану інформацію від Вас за встановленим каналом пану президенту, але поки не отримав підтвердження. Так, я зараз не в Україні, але як тільки я отримаю якусь зворотну інформацію, я негайно вийду з вами на зв'язок", - відповів тоді Баканов.

З наданого листування неясно, чи вдалося співрозмовникам досягти результату. Більш конкретні речі можна помітити в наступних опублікованих повідомленнях - з першим помічником Президента України Сергієм Шефіром. Останньому Парнас надіслав копію листа від Джуліані Зеленському.

Шефір на це написав "зрозумів, спасибі", а через 2 години відправив Парнасу загадкове "ресторан Прага". Переписка датована 5 травня.

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Зустріч в ресторані проходила на наступний день, вранці Парнас написав, що запізниться. Увечері він відправив Шефіру запитання "є якась інформація?". Наступне повідомлення, відправлене 28 травня, також від Парнаса, містило питання, коли помічнику Президента буде зручно поговорити. Останнє повідомлення надійшло 24 липня, в ньому містилося тільки два знаки запитання.

Крім того, було опубліковане невелике листування з помічником Президента України Андрієм Єрмаком. Воно відбулася 25 вересня. У ньому Парнас просить про зустріч з Єрмаком, щоб він міг "організувати ще одну зустріч сьогодні".

"Ок. З ким? Нашим другом?", - запитує Єрмак, на що співрозмовник відповідає "так".

Листи Луценко

Більш тривала переписка у Льва Парнаса відбувалася з колишнім Генпрокурором України Юрієм Луценком. Опубліковані повідомлення беруть початок 5 березня, першим на зв'язок виходить Луценко.

"Посол (Йованович - ред.) закликала звільнити главу САП", - написав ексгенпрокурор.

"Тепер посол вказала на поганий підбір суддів Верховного суду", - пише Луценко 6 березня.

8 березня він знову виходить на зв'язок, заявивши що "Назар чекає", маючи на увазі, можливо, спеціального антикорупційного прокурора Холодницького.

Ближче до кінця місяця Парнас просить Луценка прислати бізнесменові "імена людей, які вона (Йованович - ред.) назвала". Луценко так і зробив.

22 березня він знову вийшов на зв'язок, уже з якоюсь претензією.

"Просто якщо ви не приймаєте рішення по мадам - ​​ви ставите під сумнів всі мої заяви, в тому числі по Б", - написав Луценко.

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Поки неясно, чи стосується "Б" до колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, його сина Хантера або компанії Burisma, але це явно один варіант з трьох.

"У мене успішно рухається справа по Злочевському. Є свідчення про перерахування "Б". І тільки ви не можете зняти одну дуру", - написав Луценка 26 березня Парнасу, кажучи про посла США в Україні.

Парнас в свою чергу заявив, що Йованович "непроста дура", але "нікуди вона не дінеться".

28 березня він говорить Луценку, що в США того називають "героєм України". Колишній Генпрокурор на це відповідає "у мене є роздруківка платежів Burisma на seneca".

Записки на серветках

Комітет також опублікував рукописні замітки, які Парнас написав на канцелярському приладді готелю Ritz-Carlton у Відні, які, за словами членів Палати, можуть мати відношення до президентської схеми, спрямованої на те, щоб змусити Україну оголосити про розслідування, корисного для його кампанії з переобрання.

На одній з таких заміток Парнас написав два пункти: "змусити Зеленського повідомити, що справа Байдена буде розслідуватися; почати комунікацію із Зеленським без (Пінчука або Коломойського)".

Як повідомлялося раніше в УНН, Трамп збирається блокувати свідчення Болтона в Сенаті.