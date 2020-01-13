Трамп підтримує дискредитовану теорію про Україну та вибори

Так, теорія змови про українське втручання вкоренилася в невиразній формі задовго до того як Дональд Трамп висунув претензії Білому дому в 2016 році. Ідея була на слуху серед людей, близьких тоді ще кандидату в Президенти: "А що, якщо це Україна, а не Росія втрутилася в американські вибори 2016 роки?".

І неважливо, що це твердження з тих пір підтримував президент Росії - країни, яку американські спецслужби і звинувачують у втручанні в президентську гонку. Або те, що призначений Трампом директор ФБР і інші американські чиновники заявили, що немає ніякої інформації, яка вказує на втручання України. Або що 25 росіян звинувачуються у зломі електронної пошти демократів і проведенні прихованої кампанії в соціальних мережах по впливу на громадську думку американців. Все одно, теорія про втручання України живе.

Тепер заклик Трампа до України про розслідування цієї справи, а так само справ політичного суперника президента, Джо Байдена, знаходиться в центрі розслідування в Конгресі, що призвело до імпічменту Трампа з боку Палати представників. Наступний розгляд відбудеться вже в Сенаті.

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У статті йдеться про те, що наразі дискредитувала себе теорія, що поширюється в інтернеті союзниками Республіканської партії в інтерв'ю і соцмережах, прийнятою президентом, який не бажає визнавати реального втручання Росії у вибори, і хто прагне показати, що у нього є підстави для підозр щодо України і для припинення США виділення їй важливої військової допомоги в минулому році.

За словами авторів, такими діями Трамп домігся наступного ефекту: розмивання фактів справи про імпічмент для багатьох американців ще до того, як воно дійде до розгляду в Сенаті, яке може початися протягом декількох днів.

Експерти AP побоюються, що ця стратегія зробить США вразливою до більшості дезінформаційних кампаній на виборах 2020 року і дасть Кремлю і іншим сторонам сигнали про те, що американці готові чіплятися за брехню.

Огляд The ​​Associated Press показує, що українська теорія змови бере початки від кампанії Трампа 2016 року, що була поширена в Інтернеті і пізніше висунута російським президентом Володимиром Путіним всього через кілька тижнів після того, як його країну звинуватили у втручанні в американські вибори.

"Кінцева жертва - демократія, стабільність нашої нації", - зазначила експерт по дезінформації в безпартійному Центрі Вільсона Ніна Янкович.

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У той час, як в 2016 році американська влада зібрали докази того, що Росія роками зламувала і крала внутрішні електронні листи Демократичного національного комітету, голова кампанії Трампа Пол Манафорт, який мав в Україні великі ділові контакти і працював там на проросійських політиків, потай вказував на іншого винуватця.

Манафорт припустив тоді, що атаку, швидше за все, було скоєно українцями, йдеться в записах з допиту ФБР з колишнього заступника Манафорта Ріка Гейтса в квітні 2018 року.

Помічник Трампа Майкл Флінн, який став згодом першим радником Трампа з національної безпеки, також був непохитним, агітуючи за те, що Росія не могла здійснити подібний акт і що американські спецслужби не зможуть з'ясувати, хто це зробив, говорив Гейтс.

Весь цей час американські чиновники погоджувалися з висновками приватної фірми, що займається питаннями кібербезпеки, про те, що відповідальність за втручання несе Росія, збираючи протягом наступних декількох місяців докази, що пов'язували окремих членів російської розвідки зі зломом.

Численні деталі спровокували розслідування питання про те, чи працювали Росія і кампанія Трампа разом, щоб вплинути на хід виборів на користь Трампа. Розслідування, в кінцевому рахунку, взяв на себе спецпрокурор Роберт Мюллер.

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І ось, в той час як листи демократів зливали в мережу і коли США готувалися публічно звинуватити Кремль у зломі, в інтернеті з'явилися твердження про те, що Україна втручалася - прямо або побічно - у президентську гонку.

У вересні 2016 року довірена особа Трампа, Роджер Стоун, який був згодом засуджений за брехню про свої спроби отримати інсайдерську інформацію про ці листи, написав в Twitter: "Єдине втручання у вибори в США - від друзів Хілларі в Україні".

У його Twitter була опублікована стаття в Financial Times, в якій говорилося про те, що деякі київські лідери сповнені рішучості "втрутитися, нехай і опосередковано" у вибори в США. У той час деякі республіканські законодавці вказували на цю статтю як на доказ втручання України.

І поки Трамп готувався вступити на посаду, повідомлення в інтернеті розпалювали сумніви щодо висновку про те, що Росія зламала пошту кампанії демократів і Хіларі Клінтон.

"Так як і чому вони так впевнені у зломі, якщо вони навіть не робили запиту перевірки комп'ютерних серверів? Що відбувається?", - написав Трамп в Twitter 5 січня 2017 року, на наступний день після того, як у BuzzFeed News повідомили, що ФБР фізично не перевіряло сервери демократів, щоб визначити, що Росія проникла в систему.

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Через кілька днів в звіті Politico було задокументовано дослідження опозиційного консультанта-демократа в 2016 році про роботу Манафорта в Україні - і там були описані зусилля деяких українських лідерів з підтримки Клінтон в боротьбі з Трампом.

У статті говорилося, що Україна не робила низхідних зусиль, щоб загітувати виборців до Клінтон, але деякі республіканці вказували на цей звіт як підтвердження своїх тверджень про втручання у вибори.

Посилаючись на ці звіти, американські блогери виявили "зв'язки", що вводять в оману між Україною і CrowdStrike - фірмою, що займається питаннями кібербезпеки, яка відстежила кібератаку з Росії.

Ці онлайн-спекуляції допомогли сформувати теорію українського змови, пояснює професор Університету Джона Хопкінса Томас Рід, який відстежував дезинформаційні кампанії і втручання у вибори.

"Ландшафт дозволив так легко знайти кролячі нори, спуститися в ці кролячі нори, залишитися там і знайти спільноту однодумців-любителів", - сказав Рід.

Так, один з онлайн-коментаторів безпідставно заявив, що співзасновник CrowdStrike Дмитро Алперович працює в аналітичному центрі, що фінансується українським олігархом. Альперович є членом Atlantic Council, який базується в США і отримує фінансування з різних джерел.

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Пізніше Путін особисто заявляв через кілька днів після приходу Трампа в Білий дім, що весь український уряд під час виборів підтримував Клінтон.

Російські ЗМІ використовували ці коментарі, щоб доказу того, що саме Україна дійсно втрутилася у вибори. А до квітня 2017 року теорію українського змови особисто просував Дональд Трамп.

Президент США, сидячи за столом Овального кабінету, після перших 100 днів роботи в інтерв'ю Associated Press припустив, що у CrowdStrike є ще більш міцні зв'язки з Україною.

"Я чув, що вона (фірма CrowdStrike - ред.) належить дуже багатому українцю, ось що я чув", - сказав Трамп.

Як зазначає агентство, CrowdStrike - це каліфорнійська компанія, заснована двома громадянами США - Джорджем Курцем і Дмитром Альперовичем, який народився в Росії, але провів своє доросле життя в Америці. Компанія виявила кібератаки для великих американських клієнтів, включаючи уряд США та Національний республіканський комітет Конгресу.

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І ФБР не довелося фізично досліджувати сервери демократів, щоб підтвердити висновки CrowdStrike про те, що за атакою стояла Росія, вважає професор інформатики в Центрі освіти і досліджень в області забезпечення безпеки інформації Університету Пердью Юджин Х. Спаффорд, який допомагав бюро у даних справах.

Тим не менш, свої підозри з приводу серверів Трамп все ж передав безпосередньо теперішньому Президенту України Володимиру Зеленському під час тепер уже відомого телефонного дзвінка 25 липня, що призвів до імпічменту одного зі співрозмовників.

"Я хотів би, щоб ви дізналися, що сталося з усією цією ситуацією з Україною, кажуть, що CrowdStrike... Думаю, у вас є одна з багатьох людей... Сервер, як кажуть... він в України", - сказав Трамп Зеленському по телефону, згідно із записами, оприлюдненими Білим домом у вересні.

Десятки новинних агентств розвінчали коментарі Трампа і продовжують це робити. Опинившись в даному телефонному дзвінку, CrowdStrike потім випустила із заявою, спростовуючи претензії президента. Навіть радники президента з національної безпеки спростували теорію, але, безрезультатно, сказала в листопаді слідчим з імпічменту колишня помічниця президента в Білому домі Фіона Хілл. Проте, Трамп підтримує цю ідею.

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У листопаді в ефірі Fox News він наполягав на тому, що він тільки утримав допомогу Україні через те, що країна схильна до корупції, ще раз натякнувши, що сервери демократів заховані і знаходяться саме там.

Частина теорії втручання у вибори в Україні з тих пір знаходить відгук у все більшого числа союзників президента-республіканців - деякі з них визнають, що втрутилася Росія, але стверджують, що втрутилася і Україна.

За кілька днів до імпічменту президента сенатор Тед Круз заявив в інтерв'ю телеканалу NBC, що є "вагомі докази" втручання України.

Пізніше в його офісі прозвучала заява: "кампанія Росії по втручанню в наші вибори була реальною і системною. Правда і те, що українські чиновники не хотіли, щоб переміг тодішній кандидат Трамп. Вони не є взаємовиключними".

А поки в Сенаті продовжується процес щодо імпічменту, Трамп змушує сенаторів Республіканської партії згуртуватися навколо дискредитованої теорії - просить свого особистого адвоката Руді Джуліані розповісти їм про свою поїздку до Східної Європи, де він шукав свідків і документи для підкріплення звинувачень. Відеоматеріали, що документують його поїздку, були показані в ефірі "One America News" і тисячі разів переглядалися в мережі, пишуть автори статті.

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У листопаді експерт по Росії Фіона Хілл розповіла конгресу, що політичні лідери, які розповсюджують подібну брехню про Україну, лише ще більше поляризують США і перетворюють їх в легку мішень для дезінформаційних кампаній таких іноземних держав, як Росія.

Вона попередила: "Ці вигадки шкідливі, навіть якщо вони використовуються в чисто внутрішньополітичних цілях".

Як повідомлялося раніше в УНН, Трамп збирається блокувати свідчення Болтона в Сенаті.