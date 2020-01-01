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Трамп у новорічну ніч закликав Меркель, Макрона та НАТО більше допомагати Україні

Київ • УНН

 • 15058 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп згадав про велику корупцію в Україні, однак Президента Зеленського похвалив, розповідаючи про телефонну розмову з українським колегою. Про це він заявив, відповідаючи на питання журналістів перед новорічною вечіркою у своїй резиденції Мар-а-Лаґо у Флориді, повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.

"Це була ідеальна, абсолютно відповідна розмова із дуже добрим чоловіком, із дуже добрим президентом. Гадаю, він дуже добре справляється. Значною мірою, чому його обрали президентом, це через корупцію. У них надзвичайно велика корупція", - сказав Дональд Трамп.

Коментуючи справу імпічменту, Дональд Трамп закликав американців прочитати розшифровку телефонної розмови з президентом України або запитати особисто Зеленського.

"Все, що вам треба зробити – прочитати розшифровку, або ви можете піти і поговорити з президентом України. Президент України голосно і чітко заявив, і я ціную його заяву, він багато разів казав, що не було тиску. Міністр закордонних справ України заявив, що не було жодного тиску. І це вся справа", - сказав Трамп.

"Де канцлерка Меркель? Де французький президент Макрон? Чому вони не виділяють гроші (Україні – ред.)? Чому лише Сполучені Штати?", - таким чином президент США закликав європейські країни допомагати більше Україні.

Він також додав, що НАТО повинно допомагати більше Україні: "Це НАТО. Ці країни повинні вкладати кошти (в бюджет Альянсу – ред.), вони також повинні більше давати Україні", - сказав президент Трамп.

Нагадаємо, Трамп знову згадав про розмову із Зеленським напередодні голосування по імпічменту у Сенаті.

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