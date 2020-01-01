Трамп у новорічну ніч закликав Меркель, Макрона та НАТО більше допомагати Україні

КИЇВ. 1 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп згадав про велику корупцію в Україні, однак Президента Зеленського похвалив, розповідаючи про телефонну розмову з українським колегою. Про це він заявив, відповідаючи на питання журналістів перед новорічною вечіркою у своїй резиденції Мар-а-Лаґо у Флориді, повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.