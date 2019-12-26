Трамп знову згадав про розмову із Зеленським напередодні голосування по імпічменту у Сенаті
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп знову згадав розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, але тепер в рамках очікування голосування по імпічменту у Сенаті Конгресу США. Про це пише УНН із посиланням на Twitter Трампа.
“Чому Божевільна (спікер нижньої палати Конгресу США — ред) Ненсі Пелосі, тільки тому, що вона має незначну більшість в Палаті представників, повинна бути допущена до імпічменту президента Сполучених Штатів?”, — написав Трамп.
“(Пелосі) отримала нульові голоси від республіканців (під час голосування у Палаті представників — ред), не було ніякого злочину, розмова з (президентом) України була ідеальною, без “будь-якого тиску”, — додав американський лідер.
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“Вона сказала, що це має бути „двопартійним верховенством“, але ця афера з імпічментом не була ні тим, ні іншим”, — написав президент США та зазначив, що, на його думку, це оголошення імпічменту “дуже несправедливе”, бо в ньому “немає належної правової процедури, належного представництва або свідків”.
“Демократи хочуть очолити більшість в Сенаті республіканців. Лицеміри”, — резюмував Трамп.
Нагадаємо, Палата представників затвердила 18 грудня обвинувальний висновок у відношенні Трампа, що складається з двох статей: зловживання владою і перешкоджання Конгресу. На підтримку першого пункту проголосували 230 законодавців, проти висловилися 197, в тому числі двоє демократів, ще один утримався. За другу статтю було віддано 229 голосів, проти виступили 198 конгресменів, серед яких троє членів Демократичної партії, ще один законодавець також утримався.
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Обвинувальний висновок тепер буде передано в Сенат, де процедура перетвориться в судовий процес. Керувати ним буде голова Верховного суду США. Палата представників на такому процесі фактично виступає стороною обвинувачення, а сенатори виконують функції присяжних.
Щоб імпічмент був оголошений, необхідно не менше двох третин голосів сенаторів (не менше 67). З цієї причини при поточному складі Сенату ймовірність голосування на користь імпічменту фактично зводиться до нуля. З початку поточного року республіканці займають у верхній палаті Конгресу 53 місця з 100.
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