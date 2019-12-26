Трамп знову згадав про розмову із Зеленським напередодні голосування по імпічменту у Сенаті

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп знову згадав розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, але тепер в рамках очікування голосування по імпічменту у Сенаті Конгресу США. Про це пише УНН із посиланням на Twitter Трампа.