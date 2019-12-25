Імпічмент Трампа: сенатори звинувачують одне одного в лицемірстві, згадуючи розгляд справи Білла Клінтона

15 зі 100 нинішніх законодавців від обох партій були членами Сенату і в той час. Втім, у 1999 імпічмент президентові ініціювали республіканці, демократи ж наполягали на тому, що Білл Клінтон невинен. Тепер, коли сенатори змінили ролі, вони звинувачують одне одного в лицемірстві й подвійних стандартах.

Лідер республіканської більшості Мітч Макконнелл закинув голові демократів у Сенаті Чаку Шумеру, що зараз він намагається просунути те, проти чого він виступав у 1999 році. Зараз Шумер наполягає на тому, що перед Сенатом має постати більше свідків — протягом попередньої процедури імпічменту він виступав проти схожої вимоги республіканців.

“Мій друг, лідер демократів, продовжує вимагати новий та інший набір правил для президента Трампа. Він хоче...застосувати підхід “все або нічого”, — сказав Мітч Макконнелл.

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Водночас Чак Шумер заявив, що в 1999 році ситуація була інакшою: “Свідки у 99-му на той час вже виступали перед присяжними. Ми знали, що вони збирались сказати. А чотирьох свідків, яких ми викликаємо зараз, ми ще не чули. В цьому різниця, і вона величезна”, — сказав Шумер журналістам. Серед чотирьох свідків, яких хочуть викликати демократи — в тому числі колишній голова Ради Нацбезпеки США Джон Болтон та голова адміністрації Трампа Мік Малвейні.

Згодом Шумер і сам звинуватив лідера республіканців Мітча Макконнелла у подвійних стандартах. Адже тоді сам Макконнелл наполягав на тому, що Сенату слід заслухати більше свідків. Тоді в ефірі програми телеведучого Ларрі Кінга він казав: “Це нормально — викликати свідків на суд. І це точно нормально викликати свідків на суд щодо імпічменту”. Зараз лідер республіканців хоче провести слухання без свідків.

Мітч Макконнелл відреагував на закиди демократів так: “Позиція, яку ми займали 20 років тому, може бути не такою, як сьогодні. І ви можете цитувати практично будь-кого з нас, хто був у Сенаті в той період, а зараз опинився на протилежному боці через характер процесу”.

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Після офіційного оголошення імпічменту Дональдові Трампу в Палаті представників Конгресу США справа має перейти у Сенат. Для цього спікерка Палати Ненсі Пелосі має офіційно передати необхідні документи, проте вона з цим не поспішає.

Зараз демократи наполягають на тому, що перед Сенатом має постати більше свідків — інакше, за їхніми словами, суд буде нечесним та упередженим. Республіканці, які мають більшість у Сенаті, проти: вони не зацікавлені в тому, щоб викликати нових свідків — і звинувачують демократів у штучному затягуванні процесу. Ненсі Пелосі сказала, що вона передасть необхідні документи лише тоді, коли обидві партії знайдуть спільне рішення.

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Нагадаємо, Трамп назвав голосування за імпічмент “політичним самогубством” для партії демократів.