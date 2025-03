Трамп назвав голосування за імпічмент "політичним самогубством" для партії демократів

“Нероби-демократи... відкрито висловлюють свою глибоку ненависть... до американських виборців. Цей беззаконний і політично ангажований імпічмент є маршем політичного самогубства Демократичної партії. Ви бачили мої рейтинги за останні кілька тижнів? Це безглуздо”, — сказав він.

“Сьогодні демократи в Палаті представників намагаються анулювати голоси десятків мільйонів американських патріотів”, — переконаний Трамп, говорячи про підсумки виборів 2016 року, за підсумками яких він зайняв пост президента.

Глава Білого дому також висловив упевненість в тому, що спікер Палати представників Ненсі Пелосі тепер позбудеться свого місця в Конгресі за підсумками виборів 2020 року.

“Вони (демократи) знецінили його (імпічмент)”, — сказав він. “Але я знаю точно одне: десятки мільйонів американців з’являться на виборчі дільниці в наступному році, щоб своїм голосуванням змістити Пелосі з її посади”, — підкреслив Трамп.

Він також зазначив, що не турбується з приводу своїх подальших перспектив, тому що переконаний у своїй невинності. “Я не турбуюся. Це завжди добре: коли ти не зробив нічого поганого, а проти тебе починають імпічмент”, — заявив американський лідер.

Нагадаємо, раніше у Палаті представників Трампу був оголошений імпічмент за двома статтями.

Pres. Trump: “This lawless, partisan impeachment is a political suicide march for the Democrat Party.” #UniteTheRight#WeThePeople4Trump pic.twitter.com/kbI6OaqZRd

— BreakinNewz (@BreakinNewz01) December 19, 2019

Тепер обвинувальний вирок буде передано в Сенат, де процедура перетвориться в судовий процес. Керувати ним буде голова Верховного суду США. Палата представників на такому процесі фактично виступає стороною обвинувачення, а сенатори виконують функцію присяжних.

Щоб імпічмент був оголошений в Сенаті, необхідно не менше двох третин голосів сенаторів (не менше 67). З цієї причини при поточному складі Сенату ймовірність голосування на користь імпічменту фактично зводиться до нуля. З початку 2019 республіканці займають у верхній палаті Конгресу 53 місця з 100.

Слід зазначити, що Дональд Трамп — 45-й президент США, але є лише третім, стосовно якого був оголошений імпічмент. Тепер його ім’я буде стояти поруч з Ендрю Джонсоном та Біллом Клінтоном, яким також офіційно оголошували імпічмент. Додамо, що його також майже оголосили 37-му президенту США Річарду Ніксону.

Попри оголошення початку процедури імпічменту, жоден з вказаних президентів США так і не був звільнений.

