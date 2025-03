Трамп назвал голосование за импичмент "политическим самоубийством" для партии демократов

“Бездельники-демократы ... открыто выражают свою глубокую ненависть ... к американским избирателям. Этот беззаконный и политически ангажированный импичмент является маршем политического самоубийства Демократической партии. Вы видели мои рейтинги за последние несколько недель? Это бессмысленно”, — сказал он.

“Сегодня демократы в Палате представителей пытаются аннулировать голоса десятков миллионов американских патриотов”, — убежден Трамп, говоря об итогах выборов 2016 года, по итогам которых он занял пост президента.

Глава Белого дома также выразил уверенность в том, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси теперь лишится своего места в Конгрессе по итогам выборов 2020 года.

“Они (демократы) обесценили его (импичмент)”, — сказал он. “Но я знаю точно одно: десятки миллионов американцев появятся на избирательные участки в следующем году, чтобы своим голосованием сместить Пелоси с его должности”, — подчеркнул Трамп.

Он также отметил, что не беспокоится по поводу своих дальнейших перспектив, так как уверен в своей невиновности. “Я не беспокоюсь. Это всегда хорошо: когда ты не сделал ничего плохого, а против тебя начинают импичмент”, — заявил американский лидер.

Напомним, ранее в Палате представителей Трампу был объявлен импичмент по двум статьям.

Теперь обвинительный приговор будет передан в Сенат, где процедура превратится в судебный процесс. Управлять им будет председатель Верховного суда США. Палата представителей на таком процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют функцию присяжных.

Чтобы импичмент был объявлен в Сенате, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала 2019 республиканцы занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

Следует отметить, что Дональд Трамп — 45-й президент США, но является лишь третьим, в отношении которого был объявлен импичмент. Теперь его имя будет стоять рядом с Эндрю Джонсоном и Биллом Клинтоном, которым также официально объявляли импичмент. Добавим, что его также почти объявили 37-м президенту США Ричарду Никсону.

Несмотря объявления начала процедуры импичмента, ни один из указанных президентов США так и не был освобожден.

