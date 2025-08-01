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"Не могу дождаться начала": Стивен Найт рассказал о работе над сценарием к новому фильму о Бонде

Киев • УНН

 • 530 просмотра

Сценарист Стивен Найт подтвердил, что будет работать над новым фильмом о Джеймсе Бонде. Это было его давним желанием, и он уже провел встречи с продюсерами.

"Не могу дождаться начала": Стивен Найт рассказал о работе над сценарием к новому фильму о Бонде

Создатель легендарных «Острых козырьков», сценарист Стивен Найт рассказал, что не может дождаться начала своей работы над сценарием к новому фильму о Джеймсе Бонде. По его словам, это всегда было в списке его желаний, передает УНН со ссылкой на Variety.

Детали

В интервью для программы «Живой завтрак» на BBC Radio 5 в пятницу утром Найт сказал, что участие в фильме об агенте 007 «всегда было в моем списке желаний».

«Фантастически получить приглашение. Я не могу дождаться начала», – добавил он.

Найт, чьи работы также включают фильмы Пабло Ларраина «Спенсер» и «Мария», а также телешоу «See» и «SAS: Rogue Heroes», сказал, что его пригласили на встречу с продюсером Эми Паскаль, но «не знал, о чем идет речь».

«Я очень быстро понял, о чем идет речь, и стал очень взволнованным и полным надежды. А потом процесс такой… вы проводите несколько встреч, обсуждаете некоторые идеи, а потом обнаруживаете, что у вас есть результат. Я узнал об этом некоторое время назад, но об этом объявили вчера вечером, что замечательно», – сказал Найт BBC.

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На вопрос, чувствует ли он давление относительно завершения работы над новым фильмом о Бонде, который станет первым, где Amazon будет контролировать франшизу, Найт ответил: «Я имею в виду, что, по моему мнению, вы просто должны делать то, что делаете, делать это как можно лучше, а что еще вы можете сделать?»

Также Найт добавил: «Я надеюсь, что, будучи поклонником Бонда на протяжении стольких лет, это определенным образом проникнет в меня, и я смогу создать что-то такое же, но другое, лучше, сильнее и смелее».

При этом Найт отметил, что не может дать ответа на вопрос, кто будет следующим Джеймсом Бондом.

«Очень, очень хороший вопрос, на который я не могу дать вам ответа», – застенчиво сказал он.

Вместе с Паскалем, Дэвид Хейман будет продюсировать новый фильм о Бонде, а Таня Лапуант будет исполнительным продюсером. Как ранее сообщало издание Variety, студия рассматривает потенциальный выход фильма в 2028 году, а среди актеров, которые возглавляют список желаний для роли шпиона, есть Джейкоб Элорди, Харрис Дикинсон и Том Холланд.

Дополнение

Актер Тарон Эджертон не считает себя подходящим кандидатом на роль Джеймса Бонда. Он ссылается на то, что слишком «сумбурный» для этой роли, несмотря на опыт в шпионском жанре.

Павел Зинченко

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