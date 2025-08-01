"Не можу дочекатися початку": Стівен Найт розповів про роботу над сценарієм до нового фільму про Бонда

Творець легендарних "Гострих картузів", сценарист Стівен Найт розповів, що не може дочекатися початку своєї роботи на сценарієм до нового фільму про Джеймса Бонда. За його словами, це завжди було у списку його бажань, передає УНН із посиланням на Variety.

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В інтерв'ю для програми "Живий сніданок" на BBC Radio 5 у п'ятницю вранці Найт сказав, що участь у фільмі про агента 007 "завжди була в моєму списку бажань".

"Фантастично отримати запрмкошення. Я не можу дочекатися початку", – додав він.

Найт, чиї роботи також включають фільми Пабло Ларрейна "Спенсер" та "Марія", а також телешоу "See" та "SAS: Rogue Heroes", сказав, що його запросили на зустріч із продюсеркою Емі Паскаль, але "не знав, про що йдеться".

"Я дуже швидко розумів, про що йдеться, і став дуже схвильованим і сповненим надії. А потім процес такий… ви проводите кілька зустрічей, обговорюєте деякі ідеї, а потім виявляєте, що у вас є результат. Я дізнався про це деякий час тому, але про це оголосили вчора ввечері, що чудово", – сказав Найт BBC.

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На запитання, чи відчуває він тиск щодо завершення роботи над новим фільмом про Бонда, який стане першим, де Amazon контролюватиме франшизу, Найт відповів: "Я маю на увазі, що, на мою думку, ви просто повинні робити те, що робите, робити це якомога краще, а що ще ви можете зробити?"

Також Найт додав: "Я сподіваюся, що, будучи шанувальником Бонда протягом стількох років, це певним чином проникне в мене, і я зможу створити щось таке ж, але інше, краще, сильніше та сміливіше".

При цьому Найт зазначив, що не може дати відповіді на питання, хто буде наступним Джеймсом Бондом.

"Дуже, дуже гарне питання, на яке я не можу дати вам відповіді", – сором’язливо сказав він.

Разом із Паскалем, Девід Гейман продюсуватиме новий фільм про Бонда, а Таня Лапуант буде виконавчим продюсером. Як раніше повідомляло видання Variety, студія розглядає потенційний вихід фільму у 2028 році, а серед акторів, які очолюють список бажань для ролі шпигуна, є Джейкоб Елорді, Гарріс Дікінсон та Том Голланд.

Доповнення

Актор Тарон Еджертон не вважає себе відповідним кандидатом на роль Джеймса Бонда. Він посилається на те, що надто "сумбурний" для цієї ролі, попри досвід у шпигунському жанрі.