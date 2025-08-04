Ночная атака рф дронами на Киевскую область затронула один из районов: показали последствия

Киевская область ночью подверглась атаке российских войск дронами, затронуло Бориспольский район, сообщил в понедельник глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.

"Очередная атака вражеских дронов на Киевщину. Тревога объявлялась во всех 7 районах области. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели", - сообщил Калашник.

По его словам, "пострадавших среди населения нет, попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено".

В результате вражеской атаки в Бориспольском районе повреждены 6 частных домов и автомобиль. В домах выбиты окна, двери, повреждены кровли и посечены фасады