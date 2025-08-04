Ночная атака рф дронами на Киевскую область затронула один из районов: показали последствия
Киев • УНН
Киевская область подверглась ночной атаке российских дронов, пострадавших нет. В Бориспольском районе повреждены 6 частных домов и автомобиль.
Киевская область ночью подверглась атаке российских войск дронами, затронуло Бориспольский район, сообщил в понедельник глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Очередная атака вражеских дронов на Киевщину. Тревога объявлялась во всех 7 районах области. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели", - сообщил Калашник.
По его словам, "пострадавших среди населения нет, попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено".
В результате вражеской атаки в Бориспольском районе повреждены 6 частных домов и автомобиль. В домах выбиты окна, двери, повреждены кровли и посечены фасады
По его словам, защитники на фоне запуска проекта перехвата вражеских дронов "Чистое небо" уничтожили в области два с половиной десятка целей.
Полиция Киевщины показала последствия атаки рф.
Враг атаковал Одесскую область дронами: есть повреждения радиорынка и общежития04.08.25, 08:19 • 1166 просмотров