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Ночная атака рф дронами на Киевскую область затронула один из районов: показали последствия

Киев • УНН

 • 6958 просмотра

Киевская область подверглась ночной атаке российских дронов, пострадавших нет. В Бориспольском районе повреждены 6 частных домов и автомобиль.

Ночная атака рф дронами на Киевскую область затронула один из районов: показали последствия

Киевская область ночью подверглась атаке российских войск дронами, затронуло Бориспольский район, сообщил в понедельник глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Очередная атака вражеских дронов на Киевщину. Тревога объявлялась во всех 7 районах области. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели", - сообщил Калашник.

По его словам, "пострадавших среди населения нет, попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено".

В результате вражеской атаки в Бориспольском районе повреждены 6 частных домов и автомобиль. В домах выбиты окна, двери, повреждены кровли и посечены фасады

- отметил глава ОВА.

По его словам, защитники на фоне запуска проекта перехвата вражеских дронов "Чистое небо" уничтожили в области два с половиной десятка целей.

Полиция Киевщины показала последствия атаки рф.

Враг атаковал Одесскую область дронами: есть повреждения радиорынка и общежития04.08.25, 08:19 • 1166 просмотров

Юлия Шрамко

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