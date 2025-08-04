Нічна атака рф дронами на Київщину зачепила один з районів: показали наслідки

Київська область уночі зазнала атаки російських військ дронами, зачепило Бориспільський район, повідомив у понеділок голова Київської ОВА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.

"Чергова атака ворожих дронів на Київщину. Тривога оголошувалася в усіх 7 районах області. У регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі", - повідомив Калашник.

З його слів, "постраждалих серед населення немає, влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено".

Унаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі пошкоджено 6 приватних будинків та автомобіль. У будинках вибиті вікна, двері, пошкоджено покрівлі та посічені фасади