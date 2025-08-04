Нічна атака рф дронами на Київщину зачепила один з районів: показали наслідки
Київ • УНН
Київська область зазнала нічної атаки російських дронів, постраждалих немає. У Бориспільському районі пошкоджено 6 приватних будинків та автомобіль.
Київська область уночі зазнала атаки російських військ дронами, зачепило Бориспільський район, повідомив у понеділок голова Київської ОВА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.
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"Чергова атака ворожих дронів на Київщину. Тривога оголошувалася в усіх 7 районах області. У регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі", - повідомив Калашник.
З його слів, "постраждалих серед населення немає, влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено".
Унаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі пошкоджено 6 приватних будинків та автомобіль. У будинках вибиті вікна, двері, пошкоджено покрівлі та посічені фасади
З його слів, захисники на тлі запуску проєкту перехоплення ворожих дронів "Чисте небо" знищили в області два з половиною десятки цілей.
Поліція Київщини показали наслідки атаки рф.
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