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Ворог атакував Одещину дронами: є пошкодження радіоринку та гуртожитку

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Вночі ворог атакував Одещину безпілотниками, пошкодивши радіоринок та недіючий гуртожиток. Пожежі оперативно ліквідовано, постраждалих немає.

Ворог атакував Одещину дронами: є пошкодження радіоринку та гуртожитку

Російські війська вночі знову атакували Одеську область ударними дронами, пошкоджено радіоринок та недіючий гуртожиток, повідомили у ДСНС, пише УНН.

Вночі ворог знову атакував Одещину ударними безпілотниками

- повідомили у ДСНС.

Як вказано, внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі, які вогнеборці, спільно з добровольцями, оперативно ліквідували.

"Найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку - вогонь знищив десятки торгівельних павільйонів, де знаходилась електроніка та побутова техніка. Також масштабна пожежа ліквідована в недіючому гуртожитку", - ідеться у повідомленні.

В Одеському районі, за даними ДСНС, пошкоджений приватний будинок, господар якого самотужки ліквідував пожежу на власному подвірʼї.

"На щастя, загиблих та постраждалих немає", - вказали у ДСНС.

російські дрони атакували Чугуїв: у місті пошкоджені будинки, є постраждалі03.08.25, 02:02 • 3472 перегляди

Юлія Шрамко

ВійнаУНН-Одеса
Одеська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій