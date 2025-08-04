Ворог атакував Одещину дронами: є пошкодження радіоринку та гуртожитку
Київ • УНН
Вночі ворог атакував Одещину безпілотниками, пошкодивши радіоринок та недіючий гуртожиток. Пожежі оперативно ліквідовано, постраждалих немає.
Російські війська вночі знову атакували Одеську область ударними дронами, пошкоджено радіоринок та недіючий гуртожиток, повідомили у ДСНС, пише УНН.
Вночі ворог знову атакував Одещину ударними безпілотниками
Як вказано, внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі, які вогнеборці, спільно з добровольцями, оперативно ліквідували.
"Найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку - вогонь знищив десятки торгівельних павільйонів, де знаходилась електроніка та побутова техніка. Також масштабна пожежа ліквідована в недіючому гуртожитку", - ідеться у повідомленні.
В Одеському районі, за даними ДСНС, пошкоджений приватний будинок, господар якого самотужки ліквідував пожежу на власному подвірʼї.
"На щастя, загиблих та постраждалих немає", - вказали у ДСНС.
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