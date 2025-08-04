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Враг атаковал Одесскую область дронами: есть повреждения радиорынка и общежития

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Ночью враг атаковал Одесскую область беспилотниками, повредив радиорынок и недействующее общежитие. Пожары оперативно ликвидированы, пострадавших нет.

Враг атаковал Одесскую область дронами: есть повреждения радиорынка и общежития

Российские войска ночью снова атаковали Одесскую область ударными дронами, повреждены радиорынок и недействующее общежитие, сообщили в ГСЧС, пишет УНН.

Ночью враг снова атаковал Одесскую область ударными беспилотниками

- сообщили в ГСЧС.

Как указано, в результате попаданий вспыхнули масштабные пожары, которые пожарные, совместно с добровольцами, оперативно ликвидировали.

"Наибольшие разрушения получила территория радиорынка - огонь уничтожил десятки торговых павильонов, где находилась электроника и бытовая техника. Также масштабный пожар ликвидирован в недействующем общежитии", - говорится в сообщении.

В Одесском районе, по данным ГСЧС, поврежден частный дом, хозяин которого самостоятельно ликвидировал пожар на собственном дворе.

"К счастью, погибших и пострадавших нет", - указали в ГСЧС.

российские дроны атаковали Чугуев: в городе повреждены дома, есть пострадавшие03.08.25, 02:02 • 3472 просмотра

Юлия Шрамко

ВойнаУНН-Одесса
Одесская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям