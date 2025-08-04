Враг атаковал Одесскую область дронами: есть повреждения радиорынка и общежития
Киев • УНН
Ночью враг атаковал Одесскую область беспилотниками, повредив радиорынок и недействующее общежитие. Пожары оперативно ликвидированы, пострадавших нет.
Российские войска ночью снова атаковали Одесскую область ударными дронами, повреждены радиорынок и недействующее общежитие, сообщили в ГСЧС, пишет УНН.
Ночью враг снова атаковал Одесскую область ударными беспилотниками
Как указано, в результате попаданий вспыхнули масштабные пожары, которые пожарные, совместно с добровольцами, оперативно ликвидировали.
"Наибольшие разрушения получила территория радиорынка - огонь уничтожил десятки торговых павильонов, где находилась электроника и бытовая техника. Также масштабный пожар ликвидирован в недействующем общежитии", - говорится в сообщении.
В Одесском районе, по данным ГСЧС, поврежден частный дом, хозяин которого самостоятельно ликвидировал пожар на собственном дворе.
"К счастью, погибших и пострадавших нет", - указали в ГСЧС.
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