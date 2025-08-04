российские войска уменьшили интенсивность штурмов и изменили тактику на фронте

Во второй половине июля Россия снизила интенсивность штурмов: со 186 до 171 в сутки, а в начале августа — до 155. Меняется и тактика: враг штурмует меньшими группами, часто действует скрытно или проводит показательные атаки для пропаганды, несмотря на большие потери. Об этом информирует аналитический проект DeepState, передает УНН.

Детали

По данным DeepState, во второй половине июля враг снизил интенсивность штурмовых действий

Например, за первую декаду июля среднесуточное количество штурмовых действий составляло почти 186. Уже за вторую декаду оно составило 178, а третья закончилась с показателем 171.5. За первые два дня августа показатель пока составляет 155 штурмов в сутки - говорится в сообщении.

Аналитики проекта отметили, что меняется и характер боевых действий.

"Сейчас со стороны противника часто в штурм идет 2-3 человека и нет, как на Прогрессе год назад, табунов в полсотни рыл. А также, в последнее время кацапы готовы лезть в "плащах-невидимках" по несколько часов или, даже, сутки, чтобы добраться до наших позиций. Не стоит и забывать о тактике "флаговщиков", которые делаются сугубо для медиапропаганды, но с огромными потерями", - добавили в DeepState.

Напомним

Президент Украины заявил, что российские войска не имеют значительных успехов на фронте, несмотря на численное превосходство. Они пытаются проникнуть в Покровск малыми группами, но их уничтожают украинские защитники.

Российские войска увеличили интенсивность применения бронетехники в тактических атаках с начала июля 2025 года, проводя меньшие механизированные наступления. Это происходит после уменьшения ее использования зимой 2024-2025 годов и отсутствия механизированных наступлений размером с роту с апреля 2025 года.

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