росіяни збільшили використання бронетехніки на фронті після "пересадки" на мотоцикли та баггі - ISW

Війська рф збільшили інтенсивність застосування бронетехніки в тактичних атаках після зменшення її використання взимку 2024-2025 років. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Зазначається, що російські війська не проводили механізованих наступів розміром з роту або більших сил в Україні з квітня 2025 року та здебільшого використовували мотоцикли та баггі для атак протягом літа 2025 року.

Російські війська нещодавно дещо збільшили використання бронетехніки проти українських позицій та з початку липня 2025 року провели серію менших механізованих наступів розміром з взвод у Донецькій та Запорізькій областях

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Вони підкреслюють, що росія тимчасово скоротила використання танків та бронетехніки протягом останніх шести місяців, і, "схоже, поволі збільшує свою здатність оновлювати бронетехніку радянських часів", одночасно поповнюючи її запаси, при цьому не залучаючи її до атак, що призводять до значних втрат.

Російські війська можуть тимчасово збільшити використання бронетехніки, щоб перевірити слабкі місця в безпілотній обороні України у різних районах фронту, або ж міністерство оборони росії може бути в змозі відремонтувати пошкоджену передову бронетехніку або поповнити постачання передових російських підрозділів