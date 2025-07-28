Россияне увеличили использование бронетехники на фронте после «пересадки» на мотоциклы и багги – ISW

Войска РФ увеличили интенсивность применения бронетехники в тактических атаках после уменьшения ее использования зимой 2024-2025 годов. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что российские войска не проводили механизированных наступлений размером с роту или более крупных сил в Украине с апреля 2025 года и в основном использовали мотоциклы и багги для атак в течение лета 2025 года.

Российские войска недавно несколько увеличили использование бронетехники против украинских позиций и с начала июля 2025 года провели серию меньших механизированных наступлений размером со взвод в Донецкой и Запорожской областях - указывают аналитики.

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Они подчеркивают, что Россия временно сократила использование танков и бронетехники в течение последних шести месяцев, и, "похоже, медленно увеличивает свою способность обновлять бронетехнику советских времен", одновременно пополняя ее запасы, при этом не привлекая ее к атакам, приводящим к значительным потерям.

Российские войска могут временно увеличить использование бронетехники, чтобы проверить слабые места в беспилотной обороне Украины в различных районах фронта, или же министерство обороны России может быть в состоянии отремонтировать поврежденную передовую бронетехнику или пополнить поставки передовых российских подразделений - предполагают в ISW.

Там добавляют, что российские войска, вероятно, недавно "повысили свою толерантность" к риску потери бронетехники, "возможно, в рамках испытания новой тактики или концепции операций".

Напомним

По оценкам ISW, Россия готовит еще более масштабные удары по Украине осенью 2025 года.

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