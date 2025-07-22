Военная помощь Запада Украине: Россия сядет за стол переговоров только после значительных неудач на поле боя - ISW

Только значительные неудачи России на поле боя, достигнутые благодаря своевременной и достаточной военной помощи Запада украинским силам, заставят российского диктатора Путина пересмотреть способность России военно победить Украину и привести его за стол переговоров. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики считают, что такие неудачи не произойдут за считанные недели и, вероятно, потребуют нескольких месяцев, при условии, что Запад обязуется должным образом оснастить и помочь украинским силам до такой степени, чтобы Украина могла успешно проводить такие операции.

Решение России направить ту же переговорную группу среднего уровня на предстоящий третий раунд переговоров... свидетельствует о том, что незаинтересованность России в мирных переговорах остается неизменной - указывают в ISW.

Там добавляют, что Кремль по-прежнему настроен на затягивание мирных переговоров, чтобы поддержать продолжение наступательных операций в Украине и получить дополнительные уступки от Украины и Запада.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с российской стороной в Турции планируется на среду. По его словам, Киев стремится обсудить возвращение пленных, детей и встречу лидеров.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что с российской стороны нет никаких изменений в переговорной группе.

кремль не заинтересован в прекращении войны: в ISW дали оценку заявлениям пескова