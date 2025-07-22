Військова допомога Заходу Україні: росія сяде за стіл переговорів лише після значних невдач на полі бою - ISW

Лише значні невдачі росії на полі бою, здійснені завдяки своєчасній та достатній військовій допомозі Заходу українським силам, змусять російського диктатора путіна переглянути здатність росії військово перемогти Україну та привести його за стіл переговорів. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики вважають, що такі невдачі не відбудуться за лічені тижні та, ймовірно, вимагатимуть кількох місяців, за умови, що Захід зобов'яжеться належним чином оснастити та допомогти українським силам до такої міри, щоб Україна могла успішно проводити такі операції.

Рішення росії направити ту саму переговорну групу середнього рівня на майбутній третій раунд переговорів ... свідчить про те, що незацікавленість росії у мирних переговорах залишається незмінною - вказують в ISW.

Там додають, що кремль, як і раніше, налаштований на затягування мирних переговорів, щоб підтримати продовження наступальних операцій в Україні та отримати додаткові поступки від України та Заходу.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч із російською стороною у Туреччині планується на середу. За його словами, Київ прагне обговорити повернення полонених, дітей та зустріч лідерів.

Речник кремля дмитро пєсков повідомив, що з російського боку немає жодних змін у переговорній групі.

кремль не зацікавлений у припиненні війни: в ISW дали оцінку заявам пєскова