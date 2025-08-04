російські війська зменшили інтенсивність штурмів та змінили тактику на фронті

У другій половині липня росія знизила інтенсивність штурмів: із 186 до 171 на добу, а на початку серпня — до 155. Змінюється й тактика: ворог штурмує меншими групами, часто діє приховано або проводить показові атаки для пропаганди, попри великі втрати. Про це інформує аналітичний проєкт DeepState, передає УНН.

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За даними DeepState, у другій половині липня ворог знизив інтенсивність штурмових дій

Наприклад за першу декаду липня середньодобова кількість штурмових дій складала майже 186. Вже за другу декаду вона склала 178, а третя закінчилася з показником 171.5. За перші два дні серпня показник поки складає 155 штурмів за добу - йдеться у повідомленні.

Аналітики проєкту зазначили, що змінюється і характер бойових дій.

"Зараз з боку противника часто в штурм йде 2-3 особи і немає, як на Прогресі рік тому, табунів у пів-сотні рил. А також, останнім часом кацапи готові лізти в "плащах-невидимках" по декілька годин або, навіть, добу, щоб добратися до наших позицій. Не варто й забувати про тактику "флаговтиків", які робляться суто для медіапропаганди, але з величезними втратами", - додали у DeepState.

Нагадаємо

Президент України заявив, що російські війська не мають значних успіхів на фронті, попри чисельну перевагу. Вони намагаються проникнути в Покровськ малими групами, але їх знищують українські захисники.

російські війська збільшили інтенсивність застосування бронетехніки в тактичних атаках з початку липня 2025 року, проводячи менші механізовані наступи. Це відбувається після зменшення її використання взимку 2024-2025 років та відсутності механізованих наступів розміром з роту з квітня 2025 року.

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