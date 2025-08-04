Российский БПЛА атаковал молодую женщину в Херсоне
Киев • УНН
Вечером 3 августа 23-летняя жительница Херсона получила взрывную травму в результате атаки российского БПЛА. Пострадавшую доставили в больницу.
Вечером 3 августа россияне атаковали БпЛА женщину в Центральном районе Херсона. Об этом информирует Херсонская областная военная администрация (ОВА), передает УНН.
Под вражеский удар попала 23-летняя херсонка. Предварительно, она получила взрывную травму
Пострадавшую доставили в больницу.
Напомним
В течение суток со 2 на 3 августа 2025 года под вражескими обстрелами, ударами дронов и авиацией находились десятки населенных пунктов Херсонской области, в результате чего погибли два человека, еще десять получили ранения.
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