Российский БПЛА атаковал молодую женщину в Херсоне

Вечером 3 августа россияне атаковали БпЛА женщину в Центральном районе Херсона. Об этом информирует Херсонская областная военная администрация (ОВА), передает УНН.

Под вражеский удар попала 23-летняя херсонка. Предварительно, она получила взрывную травму - говорится в сообщении.

Пострадавшую доставили в больницу.

Напомним

В течение суток со 2 на 3 августа 2025 года под вражескими обстрелами, ударами дронов и авиацией находились десятки населенных пунктов Херсонской области, в результате чего погибли два человека, еще десять получили ранения.

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