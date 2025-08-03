Через ворожі удари по Херсонщині загинули двоє людей, ще десятеро поранені – ОВА

$41.710.00
47.750.00
ukenru
Ексклюзив
2 серпня, 17:16 • 27571 перегляди
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
2 серпня, 16:52 • 38259 перегляди
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo
2 серпня, 11:37 • 42044 перегляди
Нова версія Плану України для Ukraine Facility має бути затверджена ЄС до кінця вересня - міністр
1 серпня, 17:22 • 103997 перегляди
Україна очікує на візит місії МВФ наприкінці серпня - Свириденко
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 254323 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 229183 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 12:26 • 120256 перегляди
Нові мита від Дональда Трампа: для яких країн змінилася ситуація після 1 серпня
1 серпня, 09:01 • 108571 перегляди
Німеччина передасть Україні дві системи ППО Patriot
Ексклюзив
1 серпня, 08:17 • 205464 перегляди
Українська авіація під час війни: як зберегти та розвинути галузь в кризових умовах – інтерв'ю з Романом МілешкоPhoto
Ексклюзив
1 серпня, 06:54 • 76373 перегляди
Український яблучний сезон: чого очікувати від врожаю та цінPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1.7м/с
64%
752мм
Популярнi новини
На Миколаївщині зафіксовано відключення електропостачання2 серпня, 20:08 • 4992 перегляди
Удар по мосту у Херсоні: ускладнено логістику, мешканців закликають евакуюватися (відео)Video2 серпня, 20:24 • 7536 перегляди
росія завдала ракетного удару по житловому мікрорайону Миколаєва, є постраждалі: в ДСНС показали наслідки2 серпня, 20:47 • 5434 перегляди
В ООН виявили, що їхні звіти майже ніхто не читає 2 серпня, 23:16 • 3488 перегляди
рф не зацікавлена в компромісі без капітуляції України - ISW04:28 • 4918 перегляди
Публікації
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
Ексклюзив
2 серпня, 17:16 • 27577 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 254327 перегляди
На злітній смузі чи в піке: що визначає долю української авіації1 серпня, 14:05 • 135327 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 229186 перегляди
Ціни на ліки не знизились. Що насправді відбувається з фармацевтичним ринком1 серпня, 11:54 • 150576 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Беньямін Нетаньягу
Віталій Кім
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Херсон
Миколаїв
Європа
Реклама
УНН Lite
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo2 серпня, 16:52 • 38275 перегляди
Скандальна блогерка Алхім виїжджає з України та починає нове життя в Дубаї 1 серпня, 21:08 • 54950 перегляди
"Не можу дочекатися початку": Стівен Найт розповів про роботу над сценарієм до нового фільму про Бонда 1 серпня, 13:00 • 94060 перегляди
Ді Капріо отримав дозвіл на будівництво еко-готелю в Ізраїлі, але не без "порції" критики PhotoVideo31 липня, 17:36 • 110557 перегляди
День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийдеPhoto31 липня, 14:00 • 185675 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Су-30
Су-27
МіГ-29
Су-25

Через ворожі удари по Херсонщині загинули двоє людей, ще десятеро поранені – ОВА

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Протягом доби Херсонська область зазнала обстрілів, авіаударів та атак дронів. Загинули дві людини, десять отримали поранення, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

Через ворожі удари по Херсонщині загинули двоє людей, ще десятеро поранені – ОВА

Протягом минулої доби під ворожими обстрілами, ударами дронів та авіацією перебували десятки населених пунктів Херсонської області, внаслідок чого загинули двоє людей, ще десятеро дістали поранення. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає УНН.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 10 – дістали поранення

- написав він у своєму Telegram-каналі.

З 06:00 2 серпня по 06:00 3 серпня російські війська обстріляли Антонівку, Придніпровське, Садове, Молодіжне, Чорнобаївку, Білозерку, Ромашкове, Кізомис, Берегове, Понятівку, Микільське, Токарівку, Станіслав, Олександрівку, Софіївку, Широку Балку, Берислав, Томарине, Тягинку, Львове, Ольгівку, Одрадокам’янку, Дудчани, Милове, Золоту Балку, Новорайськ, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 10 багатоповерхівок та 15 приватних будинків.Також окупанти понівечили автомобільний міст, газопровід та приватні автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У суботу, 2 серпня близько шостої вечора російська армія атакувала з авіації Херсон. Ворог скинув на місто дві керовані авіабомби. Через пошкодження мосту, що веде до мікрорайону Корабел, місцевих жителів наполегливо закликають евакуюватися. 

Віта Зеленецька

Війна
Прокудін Олександр Сергійович
Херсонська область
Херсон