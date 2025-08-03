Из-за вражеских ударов по Херсонской области погибли два человека, еще десять ранены – ОВА

$41.710.00
47.750.00
ukenru
Эксклюзив
2 августа, 17:16 • 27742 просмотра
Неделя, которая покажет суть вещей: астропрогноз на 4 – 10 августаPhoto
2 августа, 16:52 • 38518 просмотра
Пять интригующих сериалов-триллеров: что посмотреть в свободное времяVideo
2 августа, 11:37 • 42161 просмотра
Новая версия Плана Украины для Ukraine Facility должна быть утверждена ЕС до конца сентября - министр
1 августа, 17:22 • 104106 просмотра
Украина ожидает визита миссии МВФ в конце августа - Свириденко
Эксклюзив
1 августа, 14:20 • 254469 просмотра
Сходство заявлений Кузьминых и "Дарницы" относительно работы фармрынка может стать основанием для проверки - юристы
Эксклюзив
1 августа, 14:02 • 229261 просмотра
Влюбиться в Лиссабон или закрутить роман с Токио: как найти идеальную недвижимость в 2025
Эксклюзив
1 августа, 12:26 • 120285 просмотра
Новые пошлины Дональда Трампа: для каких стран изменилась ситуация после 1 августа
1 августа, 09:01 • 108598 просмотра
Германия передаст Украине две системы ПВО Patriot
Эксклюзив
1 августа, 08:17 • 205485 просмотра
Украинская авиация во время войны: как сохранить и развить отрасль в кризисных условиях – интервью с Романом МилешкоPhoto
Эксклюзив
1 августа, 06:54 • 76385 просмотра
Украинский яблочный сезон: чего ожидать от урожая и ценPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1.7м/с
64%
752мм
Популярные новости
В Николаевской области зафиксировано отключение электроснабжения2 августа, 20:08 • 5106 просмотра
Удар по мосту в Херсоне: усложнена логистика, жителей призывают эвакуироваться (видео)Video2 августа, 20:24 • 7668 просмотра
Россия нанесла ракетный удар по жилому микрорайону Николаева, есть пострадавшие: в ГСЧС показали последствия2 августа, 20:47 • 5574 просмотра
В ООН обнаружили, что их отчеты почти никто не читает2 августа, 23:16 • 3604 просмотра
РФ не заинтересована в компромиссе без капитуляции Украины - ISW04:28 • 5142 просмотра
публикации
Неделя, которая покажет суть вещей: астропрогноз на 4 – 10 августаPhoto
Эксклюзив
2 августа, 17:16 • 27744 просмотра
Сходство заявлений Кузьминых и "Дарницы" относительно работы фармрынка может стать основанием для проверки - юристы
Эксклюзив
1 августа, 14:20 • 254470 просмотра
На взлетной полосе или в пике: что определяет судьбу украинской авиации1 августа, 14:05 • 135377 просмотра
Влюбиться в Лиссабон или закрутить роман с Токио: как найти идеальную недвижимость в 2025
Эксклюзив
1 августа, 14:02 • 229262 просмотра
Цены на лекарства не снизились. Что на самом деле происходит с фармацевтическим рынком1 августа, 11:54 • 150628 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Прокудин Александр Сергеевич
Александр Сырский
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Херсон
Николаев
Чухуев
Реклама
УНН Lite
Пять интригующих сериалов-триллеров: что посмотреть в свободное времяVideo2 августа, 16:52 • 38522 просмотра
Скандальная блогерша Алхим уезжает из Украины и начинает новую жизнь в Дубае1 августа, 21:08 • 54970 просмотра
"Не могу дождаться начала": Стивен Найт рассказал о работе над сценарием к новому фильму о Бонде1 августа, 13:00 • 94077 просмотра
Ди Каприо получил разрешение на строительство эко-отеля в Израиле, но не без «порции» критикиPhotoVideo31 июля, 17:36 • 110574 просмотра
День рождения Гарри Поттера: что известно о новом сериале от HBO, актерском составе и когда выйдетPhoto31 июля, 14:00 • 185691 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Сухой Су-30
Сухой Су-27
Микоян МиГ-29
Су-25

Из-за вражеских ударов по Херсонской области погибли два человека, еще десять ранены – ОВА

Киев • УНН

 • 172 просмотра

В течение суток Херсонская область подверглась обстрелам, авиаударам и атакам дронов. Погибли два человека, десять получили ранения, повреждены жилые дома и инфраструктура.

Из-за вражеских ударов по Херсонской области погибли два человека, еще десять ранены – ОВА

За прошедшие сутки под вражескими обстрелами, ударами дронов и авиацией находились десятки населенных пунктов Херсонской области, в результате чего погибли два человека, еще десять получили ранения. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Александр Прокудин, передает УНН.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 10 – получили ранения

- написал он в своем Telegram-канале.

С 06:00 2 августа по 06:00 3 августа российские войска обстреляли Антоновку, Приднепровское, Садовое, Молодежное, Чернобаевку, Белозерку, Ромашково, Кизомыс, Береговое, Понятовку, Никольское, Токаревку, Станислав, Александровку, Софиевку, Широкую Балку, Берислав, Томарино, Тягинку, Львово, Ольговку, Отрадокаменку, Дудчаны, Мыловое, Золотую Балку, Новорайск, Красный Маяк, Веселое, Казацкое и город Херсон.

"российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 10 многоэтажек и 15 частных домов. Также оккупанты повредили автомобильный мост, газопровод и частные автомобили", - говорится в сообщении.

Напомним

В субботу, 2 августа около шести вечера российская армия атаковала с авиации Херсон. Враг сбросил на город две управляемые авиабомбы. Из-за повреждения моста, ведущего к микрорайону Корабел, местных жителей настойчиво призывают эвакуироваться.

Вита Зеленецкая

Война
Прокудин Александр Сергеевич
Херсонская область
Херсон