Из-за вражеских ударов по Херсонской области погибли два человека, еще десять ранены – ОВА

За прошедшие сутки под вражескими обстрелами, ударами дронов и авиацией находились десятки населенных пунктов Херсонской области, в результате чего погибли два человека, еще десять получили ранения. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Александр Прокудин, передает УНН.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 10 – получили ранения - написал он в своем Telegram-канале.

С 06:00 2 августа по 06:00 3 августа российские войска обстреляли Антоновку, Приднепровское, Садовое, Молодежное, Чернобаевку, Белозерку, Ромашково, Кизомыс, Береговое, Понятовку, Никольское, Токаревку, Станислав, Александровку, Софиевку, Широкую Балку, Берислав, Томарино, Тягинку, Львово, Ольговку, Отрадокаменку, Дудчаны, Мыловое, Золотую Балку, Новорайск, Красный Маяк, Веселое, Казацкое и город Херсон.

"российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 10 многоэтажек и 15 частных домов. Также оккупанты повредили автомобильный мост, газопровод и частные автомобили", - говорится в сообщении.

Напомним

В субботу, 2 августа около шести вечера российская армия атаковала с авиации Херсон. Враг сбросил на город две управляемые авиабомбы. Из-за повреждения моста, ведущего к микрорайону Корабел, местных жителей настойчиво призывают эвакуироваться.