Російський БпЛА атакував молоду жінку в Херсоні

Ввечері 3 серпня росіяни атакували з БпЛА жінку в Центральному районі Херсона. Про це інформує Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА), передає УНН.

Під ворожий удар потрапила 23-річна херсонка. Попередньо, вона дістала вибухову травму - йдеться у повідомленні.

Постраждалу доставили до лікарні.

Нагадаємо

Протягом доби з 2 на 3 серпня 2025 року під ворожими обстрілами, ударами дронів та авіацією перебували десятки населених пунктів Херсонської області, внаслідок чого загинули двоє людей, ще десятеро дістали поранення.

ISW: росія готує ще більш масштабні удари по Україні восени