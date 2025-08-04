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Російський БпЛА атакував молоду жінку в Херсоні

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Увечері 3 серпня 23-річна мешканка Херсона отримала вибухову травму внаслідок атаки російського БпЛА. Постраждалу доставили до лікарні.

Російський БпЛА атакував молоду жінку в Херсоні

Ввечері 3 серпня росіяни атакували з БпЛА жінку в Центральному районі Херсона. Про це інформує Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА), передає УНН.

Під ворожий удар потрапила 23-річна херсонка. Попередньо, вона дістала вибухову травму

- йдеться у повідомленні.

Постраждалу доставили до лікарні. 

Нагадаємо

Протягом доби з 2 на 3 серпня 2025 року під ворожими обстрілами, ударами дронів та авіацією перебували десятки населених пунктів Херсонської області, внаслідок чого загинули двоє людей, ще десятеро дістали поранення.

ISW: росія готує ще більш масштабні удари по Україні восени27.07.25, 01:27 • 13146 переглядiв

Віта Зеленецька

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