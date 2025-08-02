Пять интригующих сериалов-триллеров: что посмотреть в свободное время

Тревожная атмосфера, игры разума, интриги, невероятно запутанные сюжеты, которые держат зрителей в напряжении до последнего. УНН предлагает подборку сериалов, которые можно посмотреть, когда есть свободное время.

Невиновный (The Innocent) 2021

Матео провел пять лет в тюрьме за убийство. Теперь он получает шанс начать жизнь с чистого листа. Вскоре он находит вторую половину, создает семью и вместе с любимой Оливией ожидает ребенка. Внезапно на его телефон приходит странное видеосообщение, на котором сняты его жена и незнакомец. В этот момент Матео понимает, что Оливия — совсем не та, кем казалась на протяжении всех этих лет. Она замешана в ужасной тайне прошлого, из-за чего полиция начинает проявлять интерес не только к ней, но и к самому Матео.

• Жанр: Детективы, Триллеры, Криминальные;

• Страна: Испания;

• Режиссер: Ориоль Пауло;

• Актеры: Марио Касас, Хуана Акоста, Хосеан Бенгоэчеа, Жорди Коль, Хосе Коронадо, Гонсало де Кастро.

Рипли (Ripley) 2024

Том Рипли никогда не считался крупным гангстером — он был среди мелких мошенников, которых в криминальном мире обычно не уважают. Однажды его нанимает один из самых богатых людей Америки, чтобы убедить его сына вернуться из Италии домой и заняться серьезными делами. Однако Том быстро попадает в ловушку опасного мира, где царят обман, преступления, ложь и даже убийства. Жизнь в такой среде оказывается для него неожиданной и смертельно рискованной.

• Жанр: Драма, Триллеры, Криминальные;

• Страна: США;

• Режиссер: Стивен Зеллиан;

• Актеры: Эндрю Скотт, Джонни Флинн, Дакота Фаннинг, Маурицио Ломбарди, Паскуале Эспозито, Франко Сильвестри.

Список смертников (The Terminal List) 2022

Рис вместе с командой выполнял секретную миссию, которая закончилась для них жестоким провалом. Чудом выжив, он возвращается домой, но не может помочь следствию, потому что почти ничего не помнит, а воспоминания, которые остались, очень ненадежны. Борьба за правду заставляет его все больше подозревать, что сама операция и засада были инициированы. Вероятнее всего, его подставили, и теперь он пытается распутать заговор, чтобы восстановить справедливость и спасти тех, кто остался.

• Жанр: Драма, Триллеры;

• Страна: США;

• Режиссер: Фред Туа, Сильвен Уайт, Майкл Дж. Бассетт;

• Актеры: Крис Пратт, Констанс Ву, Тейлор Китч, Райли Кио, Арло Мерц, Джинн Триплгорн.

Захват (The Capture) 2019-2025

После того, как бывший солдат Шон Эмери, обвиненный в убийстве во время миссии в Афганистане, был помилован из-за недостатка видеодоказательств, он возвращается домой к своей семье. Но вдруг появляются записи с камер наблюдения, которые кардинально меняют жизнь Шона. Детектив Рэйчел Кэри, ответственная за дело Шона, быстро понимает, что правда иногда зависит от того, с какой стороны на нее смотреть.

• Жанр: Детективы, Триллеры, Криминальные;

• Страна: Великобритания;

• Режиссеры: Бен Чанан, Джейнс Кент;

• Актеры: Холидей Грейнджер, Бен Майлз, Лия Уильямс, Каван Клеркин, Джинни Холдер, Рон Перлман, Найджел Линдсей, Питер Сингх, Каллум Тернер, Паапа Эссьеду.

Цель номер один (Prime Target) 2025

Молодой, талантливый аспирант математики Эдвард Брукс близок к научному прорыву: он пытается раскрыть закономерность в простых числах, что может стать ключом к контролю над всеми компьютерами мира. Но таинственный враг желает уничтожить его идею еще до ее воплощения. Это приводит Эдварда к Тейле Сандерс, агенту нацбезопасности, которая следит за математиками и докладывает руководству. Вместе они раскрывают опасный заговор, в который втянут главный герой.

• Жанр: Драма, Триллеры;

• Страна: Великобритания;

• Режиссер: Брэйди Худ;

• Актеры: Лео Вудолл, Куинтесса Свинделл, Марта Плимптон, Гарри Ллойд, Дэвид Моррисси, Джейсон Флеминг.