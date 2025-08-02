П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний час

Тривожна атмосфера, ігри розумів, інтриги, неймовірні заплутані сюжети які тримають глядачів в напрузі до останнього. УНН пропонує добірку серіалів, які можна переглянути коли є вільний час.

Невинний (The Innocent) 2021

Матео провів п’ять років у в’язниці за вбивство. Тепер він отримує шанс почати життя з чистого листа. Згодом, він знаходить другу половину, створює сім’ю і разом із коханою Олівією очікує на дитину. Раптом на його телефон надходить дивне відеоповідомлення, на якому зняті його дружина і незнайомець. У цей момент Матео розуміє, що Олівія — зовсім не та, ким здавалася протягом усіх цих років. Вона замішана у жахливій таємниці минулого, через що поліція починає проявляти інтерес не лише до неї, а й до самого Матео.

• Жанр: Детективи, Трилери, Кримінальні;

• Країна: Іспанія;

• Режисер: Оріоль Пауло;

• Актори: Маріо Касас, Хуана Акоста, Хосеан Бенгоечеа, Жорді Коль, Хосе Коронадо, Гонсало де Кастро.

Ріплі (Ripley) 2024

Том Ріплі ніколи не вважався великим гангстером — він був серед дрібних шахраїв, яких у кримінальному світі зазвичай не поважають. Одного разу його наймає один із найбагатших людей Америки, щоб переконати його сина повернутися з Італії додому і взятися за серйозні справи. Проте Том швидко потрапляє у пастку небезпечного світу, де панують обман, злочини, брехня і навіть вбивства. Життя в такому середовищі виявляється для нього несподіваним і смертельно ризикованим.

• Жанр: Драма, Трилери, Кримінальні;

• Країна: США;

• Режисер: Стівен Зелліан;

• Актори: Ендрю Скотт, Джонні Флінн, Дакота Фаннінґ, Мауріціо Ломбарді, Паскуале Еспозіто, Франко Сільвестрі.

Список смертників (The Terminal List) 2022

Ріс разом із командою виконував секретну місію, яка закінчилася для них жорстоким провалом. Дивом виживши, він повертається додому, але не може допомогти слідству, бо майже нічого не пам’ятає, а спогади, які залишились, дуже ненадійні. Боротьба за правду змушує його все більше підозрювати, що сама операція та засідка були зініційовані. Найімовірніше, його підставили, і тепер він намагається розплутати змову, щоб відновити справедливість та врятувати тих, хто залишився.

• Жанр: Драма, Трилери;

• Країна: США;

• Режисер: Фред Туа, Сільвен Вайт, Майкл Дж. Бассетт;

• Актори: Кріс Пратт, Констанс Ву, Тейлор Кітч, Райлі Кіо, Арло Мерц, Джинн Тріплгорн.

Захоплення (The Capture) 2019-2025

Після того, як колишнього солдата Шона Емері, звинуваченого у вбивстві під час місії в Афганістані помилували через нестачу відеодоказів, він повертається додому до своєї сім’ї. Але раптом, з’являються записи з камер спостереження, які кардинально змінюють життя Шона. Детектив Рейчел Кері, відповідальна за справу Шона, швидко розуміє, що правда іноді залежить від того, з якої сторони на неї дивитися.

• Жанр: Детективи, Трилери, Кримінальні;

• Країна: Велика Британія;

• Режисери: Бен Чанан, Джейнс Кент;

• Актори: Холідей Ґрейнджер, Бен Майлз, Лія Вільямс, Каван Клеркін, Джинні Голдер, Рон Перлман, Найджел Ліндсей, Пітер Сінґх, Каллум Тернер, Паапа Ессьєду.

Ціль номер один (Prime Target) 2025

Молодий, талановитий аспірант математики Едвард Брукс близький до наукового прориву: він намагається розкрити закономірність у простих числах, що може стати ключем до контролю над усіма комп’ютерами світу. Але таємничий ворог бажає знищити його ідею ще до її втілення. Це приводить Едварда до Тейли Сандерс, агентки нацбезпеки, яка слідкує за математиками і доповідає керівництву. Разом вони розкривають небезпечну змову, в яку втягнутий головний герой.

• Жанр: Драма, Трилери;

• Країна: Велика Британія;

• Режисер: Брейді Худ;

• Актори: Лео Вудалл, Куінтесса Свінделл, Марта Плімптон, Гаррі Ллойд, Девід Морріссі, Джейсон Флемінґ.