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Неделя, которая покажет суть вещей: астропрогноз на 4 – 10 августа

Киев • УНН

 • 1202 просмотра

Неделя обещает усиление природных катаклизмов и напряжение в международных отношениях, но также предоставляет возможности для разрешения кризисных ситуаций через диалог и внутренние трансформации.

Неделя, которая покажет суть вещей: астропрогноз на 4 – 10 августа

Эта неделя — одна из важнейших фаз 2025 года. Мы находимся на пике глобальных изменений: в политике, в климате, в эмоциональном состоянии человечества. То, что сейчас закладывается, будет влиять на нашу жизнь еще много месяцев — вплоть до весны 2026 года. Что нас ждет в период с 4 по 10 августа - специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Начало нового большого цикла

Как пояснила астролог, соединение Сатурна с Нептуном началось еще с начала лета, но именно первая половина августа — его кульминационная фаза.

Это редкое взаимодействие двух планетарных сил:

  • Сатурн символизирует земную стихию, ее глубины, почву, геологические процессы, поэтому связан с землетрясениями и сдвигом пластов.
    • Нептун отвечает за воду, океаны, влагу, а также все, что растворяется, затапливается, исчезает из-под контроля.

      Когда эти две энергии соединяются, да это в огненном знаке Овна, мы видим нарушение баланса между землей и водой, и как следствие — рост природных катастроф, особенно землетрясений и наводнений.

      Этот аспект уже принес мощные природные явления по всему миру.

      Мы видим волну за волной:

      • наводнения в Америке, Европе, Азии;
        • землетрясения вокруг Тихоокеанского кольца;
          • тревожные сигналы со стороны океана;

            Этот процесс только усиливается — и продлится до середины 2026 года.

            Это — не хаос, это перезагрузка природной программы Земли

            - отметила Базиленко. 

            Оппозиция Марса: напряжение, угрозы и решения

            К концу недели будет формироваться оппозиция Марса к Сатурну и Нептуну.

            Это создает опасное поле, в котором могут возникнуть:

            • нелогичные или рискованные решения мировых лидеров.
              • формирование скрытых военных союзов;
                • обострение локальных или международных конфликтов.

                  Но 7 августа Марс переходит из знака Девы в знак Весов.

                  Это важный поворот — энергия становится мягче, уравновешеннее, дипломатичнее.

                  И хотя оппозиция сформируется уже после перехода, сам факт положения Марса в Весах смягчит ее влияние.

                  Это шанс решить кризисные ситуации через разговор, компромисс и партнерство.

                  Полнолуние — 9 августа в 10:55 (по Киеву) в знаке Водолея

                  Полная Луна 9 августа произойдет в знаке Водолея, что усиливает стремление к свободе, независимому мышлению и неожиданным решениям.

                  В то же время Солнце и Луна будут в полной оппозиции — это всегда напряженный момент, когда внутренние желания вступают в конфликт с внешними обстоятельствами.

                  Полная Луна формирует одновременно две конфигурации "Парус" — это гармоничные структуры, открывающие выход из сложных ситуаций.

                  Это чрезвычайно момент, когда:

                  • энергия напряжения трансформируется в силу;
                    • страхи могут превратиться в решимость;
                      • закрытые двери — в неожиданные возможности.

                        Если действовать честно, с открытым сердцем — эта неделя может стать началом большого прорыва.

                        Влияние ретроградного Меркурия

                        До 11 августа продолжается влияние ретроградного Меркурия. Это может вызывать задержки, недоразумения в разговорах, технические сбои или возвращение старых тем.

                        Совет: Не торопи события — все важное придет вовремя

                        - указала Базиленко. 

                        Тяжелая ночь 5–6 августа: Большой Крест

                        В ночь с 5 на 6 августа Луна сформирует с ключевыми планетами конфигурацию Большого Креста — это один из самых напряженных геометрических рисунков на небе.

                        Эта ночь может принести:

                        • резкие эмоциональные изломы
                          • внутреннее напряжение, которое «давит» со всех сторон
                            • конфликты, которые начнутся на ровном месте
                              • ощущение нестабильности, тревожные сны.

                                Будьте особенно внимательны ночью 5–6 августа: не выясняйте отношения, не принимайте решений на эмоциях

                                - заявила Базиленко. 

                                Лунный ритм: расти — и действовать

                                До 9 августа Луна находится в фазе роста. Это лучшее время для:

                                • реализации замыслов;
                                  • запуска новых дел;
                                    • энергичного действия.

                                      "Несмотря на трудности — действуй, не жди "идеального момента". Он уже настал", - советует астролог. 

                                      Вывод недели

                                      Мы стоим на гребне глобального излома.

                                      Изменения не только внешние — они глубоко внутренние.

                                      Мы не можем избежать того, что готовит мир — но можем выбрать, как на это реагировать.

                                      Помни:

                                      Защита приходит через любовь

                                      Сила — в семье, во внутреннем свете, в вере

                                      Поддержка — там, где есть искренность.

                                      Венера и Юпитер напоминают: твой дом, твои родные — это твоя крепость.

                                      И даже в шторм можно найти берег, если слушать сердце.

                                      Не бойтесь перемен — это не конец, а начало нового.

                                      Как помочь ребенку развить эмоциональную устойчивость: советы психолога11.07.25, 08:21 • 29555 просмотров

                                      Овен

                                      Неделя подсвечивает темы радости, творчества, детей, влюбленности. Хочется больше тепла, но и появляется потребность отстоять свое мнение.

                                      Совет: Не соревнуйся с теми, кого любишь — скажи вслух, что ценишь.

                                      Телец

                                      Фокус на доме, семье, корнях. Могут всплыть старые эмоции, семейные вопросы или воспоминания детства.

                                      Совет: Сделай что-то для родных — даже мелочь принесет тепло обоим.

                                      Близнецы

                                      Будет много общения, новостей, движения, звонков. Но информации может быть слишком много.

                                      Совет: Говори медленнее. И не отвечай сразу — позволь подумать.

                                      Рак

                                      Финансовые вопросы выйдут на первый план. Ты можешь думать о безопасности, расходах, покупках.

                                      Совет: Вместо того чтобы волноваться — составь четкий план. Это снимет напряжение.

                                      Лев

                                      Это твой период. Много энергии, решений, внимания. Но может появиться внутренняя усталость или тревога из-за чужих ожиданий.

                                      Совет: Оставь немного времени только для себя — даже один вечер наедине даст опору.

                                      Дева

                                      Ты на внутреннем рубеже — что-то завершается, что-то готовится изнутри. Можешь почувствовать потребность в тишине, изоляции, очищении.

                                      Совет: Побудь в покое, не бери все на себя. Твое "да" сейчас должно быть очень обдуманным.

                                      Весы

                                      Неделя подсвечивает дружбу, социальные связи, групповые дела. Можешь почувствовать разочарование в ком-то или наоборот — неожиданную поддержку.

                                      Совет: Оставайся собой в любом кругу. Не ищи одобрения — ищи резонанс.

                                      Скорпион

                                      Акцент на карьеру, авторитет, репутацию. Могут прийти предложения или вызовы, где придется проявить себя.

                                      Совет: Не прячься за сомнениями. Твое "да" имеет силу — скажи его уверенно.

                                      Стрелец

                                      Хочется новизны: путешествий, новых знаний, расширения горизонта. Но обстоятельства могут сдерживать.

                                      Совет: Не обязательно ехать — расширяй себя через опыт, даже если это просто новая книга или разговор.

                                      Козерог

                                      Неделя глубоких перемен. Возможны темы финансов, долгов, наследства или интимных переживаний. Что-то хочет освободиться.

                                      Совет: Не держи то, что уже стало тяжелым. Изменение — это не потеря, а обновление.

                                      Водолей

                                      Фокус на партнерстве, отношениях, браке, семейном взаимодействии. Ты можешь увидеть себя в отражении других.

                                      Совет: Вместо критиковать — спроси: "А что я чувствую на самом деле?" Ответ может удивить.

                                      Рыбы

                                      Неделя активна в быту, здоровье, работе. Может возникнуть желание что-то перестроить в привычках или рабочем процессе.

                                      Совет: Начни с малого. Даже 10 минут в день для тела изменят твое состояние

                                      Лилия Подоляк

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