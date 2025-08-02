Неделя, которая покажет суть вещей: астропрогноз на 4 – 10 августа
Киев • УНН
Неделя обещает усиление природных катаклизмов и напряжение в международных отношениях, но также предоставляет возможности для разрешения кризисных ситуаций через диалог и внутренние трансформации.
Эта неделя — одна из важнейших фаз 2025 года. Мы находимся на пике глобальных изменений: в политике, в климате, в эмоциональном состоянии человечества. То, что сейчас закладывается, будет влиять на нашу жизнь еще много месяцев — вплоть до весны 2026 года. Что нас ждет в период с 4 по 10 августа - специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.
Начало нового большого цикла
Как пояснила астролог, соединение Сатурна с Нептуном началось еще с начала лета, но именно первая половина августа — его кульминационная фаза.
Это редкое взаимодействие двух планетарных сил:
- Сатурн символизирует земную стихию, ее глубины, почву, геологические процессы, поэтому связан с землетрясениями и сдвигом пластов.
- Нептун отвечает за воду, океаны, влагу, а также все, что растворяется, затапливается, исчезает из-под контроля.
Когда эти две энергии соединяются, да это в огненном знаке Овна, мы видим нарушение баланса между землей и водой, и как следствие — рост природных катастроф, особенно землетрясений и наводнений.
Этот аспект уже принес мощные природные явления по всему миру.
Мы видим волну за волной:
- наводнения в Америке, Европе, Азии;
- землетрясения вокруг Тихоокеанского кольца;
- тревожные сигналы со стороны океана;
Этот процесс только усиливается — и продлится до середины 2026 года.
Это — не хаос, это перезагрузка природной программы Земли
Оппозиция Марса: напряжение, угрозы и решения
К концу недели будет формироваться оппозиция Марса к Сатурну и Нептуну.
Это создает опасное поле, в котором могут возникнуть:
- нелогичные или рискованные решения мировых лидеров.
- формирование скрытых военных союзов;
- обострение локальных или международных конфликтов.
Но 7 августа Марс переходит из знака Девы в знак Весов.
Это важный поворот — энергия становится мягче, уравновешеннее, дипломатичнее.
И хотя оппозиция сформируется уже после перехода, сам факт положения Марса в Весах смягчит ее влияние.
Это шанс решить кризисные ситуации через разговор, компромисс и партнерство.
Полнолуние — 9 августа в 10:55 (по Киеву) в знаке Водолея
Полная Луна 9 августа произойдет в знаке Водолея, что усиливает стремление к свободе, независимому мышлению и неожиданным решениям.
В то же время Солнце и Луна будут в полной оппозиции — это всегда напряженный момент, когда внутренние желания вступают в конфликт с внешними обстоятельствами.
Полная Луна формирует одновременно две конфигурации "Парус" — это гармоничные структуры, открывающие выход из сложных ситуаций.
Это чрезвычайно момент, когда:
- энергия напряжения трансформируется в силу;
- страхи могут превратиться в решимость;
- закрытые двери — в неожиданные возможности.
Если действовать честно, с открытым сердцем — эта неделя может стать началом большого прорыва.
Влияние ретроградного Меркурия
До 11 августа продолжается влияние ретроградного Меркурия. Это может вызывать задержки, недоразумения в разговорах, технические сбои или возвращение старых тем.
Совет: Не торопи события — все важное придет вовремя
Тяжелая ночь 5–6 августа: Большой Крест
В ночь с 5 на 6 августа Луна сформирует с ключевыми планетами конфигурацию Большого Креста — это один из самых напряженных геометрических рисунков на небе.
Эта ночь может принести:
- резкие эмоциональные изломы
- внутреннее напряжение, которое «давит» со всех сторон
- конфликты, которые начнутся на ровном месте
- ощущение нестабильности, тревожные сны.
Будьте особенно внимательны ночью 5–6 августа: не выясняйте отношения, не принимайте решений на эмоциях
Лунный ритм: расти — и действовать
До 9 августа Луна находится в фазе роста. Это лучшее время для:
- реализации замыслов;
- запуска новых дел;
- энергичного действия.
"Несмотря на трудности — действуй, не жди "идеального момента". Он уже настал", - советует астролог.
Вывод недели
Мы стоим на гребне глобального излома.
Изменения не только внешние — они глубоко внутренние.
Мы не можем избежать того, что готовит мир — но можем выбрать, как на это реагировать.
Помни:
Защита приходит через любовь
Сила — в семье, во внутреннем свете, в вере
Поддержка — там, где есть искренность.
Венера и Юпитер напоминают: твой дом, твои родные — это твоя крепость.
И даже в шторм можно найти берег, если слушать сердце.
Не бойтесь перемен — это не конец, а начало нового.
Как помочь ребенку развить эмоциональную устойчивость: советы психолога11.07.25, 08:21 • 29555 просмотров
Овен
Неделя подсвечивает темы радости, творчества, детей, влюбленности. Хочется больше тепла, но и появляется потребность отстоять свое мнение.
Совет: Не соревнуйся с теми, кого любишь — скажи вслух, что ценишь.
Телец
Фокус на доме, семье, корнях. Могут всплыть старые эмоции, семейные вопросы или воспоминания детства.
Совет: Сделай что-то для родных — даже мелочь принесет тепло обоим.
Близнецы
Будет много общения, новостей, движения, звонков. Но информации может быть слишком много.
Совет: Говори медленнее. И не отвечай сразу — позволь подумать.
Рак
Финансовые вопросы выйдут на первый план. Ты можешь думать о безопасности, расходах, покупках.
Совет: Вместо того чтобы волноваться — составь четкий план. Это снимет напряжение.
Лев
Это твой период. Много энергии, решений, внимания. Но может появиться внутренняя усталость или тревога из-за чужих ожиданий.
Совет: Оставь немного времени только для себя — даже один вечер наедине даст опору.
Дева
Ты на внутреннем рубеже — что-то завершается, что-то готовится изнутри. Можешь почувствовать потребность в тишине, изоляции, очищении.
Совет: Побудь в покое, не бери все на себя. Твое "да" сейчас должно быть очень обдуманным.
Весы
Неделя подсвечивает дружбу, социальные связи, групповые дела. Можешь почувствовать разочарование в ком-то или наоборот — неожиданную поддержку.
Совет: Оставайся собой в любом кругу. Не ищи одобрения — ищи резонанс.
Скорпион
Акцент на карьеру, авторитет, репутацию. Могут прийти предложения или вызовы, где придется проявить себя.
Совет: Не прячься за сомнениями. Твое "да" имеет силу — скажи его уверенно.
Стрелец
Хочется новизны: путешествий, новых знаний, расширения горизонта. Но обстоятельства могут сдерживать.
Совет: Не обязательно ехать — расширяй себя через опыт, даже если это просто новая книга или разговор.
Козерог
Неделя глубоких перемен. Возможны темы финансов, долгов, наследства или интимных переживаний. Что-то хочет освободиться.
Совет: Не держи то, что уже стало тяжелым. Изменение — это не потеря, а обновление.
Водолей
Фокус на партнерстве, отношениях, браке, семейном взаимодействии. Ты можешь увидеть себя в отражении других.
Совет: Вместо критиковать — спроси: "А что я чувствую на самом деле?" Ответ может удивить.
Рыбы
Неделя активна в быту, здоровье, работе. Может возникнуть желание что-то перестроить в привычках или рабочем процессе.
Совет: Начни с малого. Даже 10 минут в день для тела изменят твое состояние