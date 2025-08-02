Неделя, которая покажет суть вещей: астропрогноз на 4 – 10 августа

Эта неделя — одна из важнейших фаз 2025 года. Мы находимся на пике глобальных изменений: в политике, в климате, в эмоциональном состоянии человечества. То, что сейчас закладывается, будет влиять на нашу жизнь еще много месяцев — вплоть до весны 2026 года. Что нас ждет в период с 4 по 10 августа - специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Начало нового большого цикла

Как пояснила астролог, соединение Сатурна с Нептуном началось еще с начала лета, но именно первая половина августа — его кульминационная фаза.

Это редкое взаимодействие двух планетарных сил:

Сатурн символизирует земную стихию, ее глубины, почву, геологические процессы, поэтому связан с землетрясениями и сдвигом пластов.

Нептун отвечает за воду, океаны, влагу, а также все, что растворяется, затапливается, исчезает из-под контроля.

Когда эти две энергии соединяются, да это в огненном знаке Овна, мы видим нарушение баланса между землей и водой, и как следствие — рост природных катастроф, особенно землетрясений и наводнений.

Этот аспект уже принес мощные природные явления по всему миру.

Мы видим волну за волной:

наводнения в Америке, Европе, Азии;

землетрясения вокруг Тихоокеанского кольца;

тревожные сигналы со стороны океана;

Этот процесс только усиливается — и продлится до середины 2026 года.

Это — не хаос, это перезагрузка природной программы Земли - отметила Базиленко.

Оппозиция Марса: напряжение, угрозы и решения

К концу недели будет формироваться оппозиция Марса к Сатурну и Нептуну.

Это создает опасное поле, в котором могут возникнуть:

нелогичные или рискованные решения мировых лидеров.

формирование скрытых военных союзов;

обострение локальных или международных конфликтов.

Но 7 августа Марс переходит из знака Девы в знак Весов.

Это важный поворот — энергия становится мягче, уравновешеннее, дипломатичнее.

И хотя оппозиция сформируется уже после перехода, сам факт положения Марса в Весах смягчит ее влияние.

Это шанс решить кризисные ситуации через разговор, компромисс и партнерство.

Полнолуние — 9 августа в 10:55 (по Киеву) в знаке Водолея

Полная Луна 9 августа произойдет в знаке Водолея, что усиливает стремление к свободе, независимому мышлению и неожиданным решениям.

В то же время Солнце и Луна будут в полной оппозиции — это всегда напряженный момент, когда внутренние желания вступают в конфликт с внешними обстоятельствами.

Полная Луна формирует одновременно две конфигурации "Парус" — это гармоничные структуры, открывающие выход из сложных ситуаций.

Это чрезвычайно момент, когда:

энергия напряжения трансформируется в силу;

страхи могут превратиться в решимость;

закрытые двери — в неожиданные возможности.

Если действовать честно, с открытым сердцем — эта неделя может стать началом большого прорыва.

Влияние ретроградного Меркурия

До 11 августа продолжается влияние ретроградного Меркурия. Это может вызывать задержки, недоразумения в разговорах, технические сбои или возвращение старых тем.

Совет: Не торопи события — все важное придет вовремя - указала Базиленко.

Тяжелая ночь 5–6 августа: Большой Крест

В ночь с 5 на 6 августа Луна сформирует с ключевыми планетами конфигурацию Большого Креста — это один из самых напряженных геометрических рисунков на небе.

Эта ночь может принести:

резкие эмоциональные изломы

внутреннее напряжение, которое «давит» со всех сторон

конфликты, которые начнутся на ровном месте

ощущение нестабильности, тревожные сны.

Будьте особенно внимательны ночью 5–6 августа: не выясняйте отношения, не принимайте решений на эмоциях - заявила Базиленко.

Лунный ритм: расти — и действовать

До 9 августа Луна находится в фазе роста. Это лучшее время для:

реализации замыслов;

запуска новых дел;

энергичного действия.

"Несмотря на трудности — действуй, не жди "идеального момента". Он уже настал", - советует астролог.

Вывод недели

Мы стоим на гребне глобального излома.

Изменения не только внешние — они глубоко внутренние.

Мы не можем избежать того, что готовит мир — но можем выбрать, как на это реагировать.

Помни:

Защита приходит через любовь

Сила — в семье, во внутреннем свете, в вере

Поддержка — там, где есть искренность.

Венера и Юпитер напоминают: твой дом, твои родные — это твоя крепость.

И даже в шторм можно найти берег, если слушать сердце.

Не бойтесь перемен — это не конец, а начало нового.

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Овен

Неделя подсвечивает темы радости, творчества, детей, влюбленности. Хочется больше тепла, но и появляется потребность отстоять свое мнение.

Совет: Не соревнуйся с теми, кого любишь — скажи вслух, что ценишь.

Телец

Фокус на доме, семье, корнях. Могут всплыть старые эмоции, семейные вопросы или воспоминания детства.

Совет: Сделай что-то для родных — даже мелочь принесет тепло обоим.

Близнецы

Будет много общения, новостей, движения, звонков. Но информации может быть слишком много.

Совет: Говори медленнее. И не отвечай сразу — позволь подумать.

Рак

Финансовые вопросы выйдут на первый план. Ты можешь думать о безопасности, расходах, покупках.

Совет: Вместо того чтобы волноваться — составь четкий план. Это снимет напряжение.

Лев

Это твой период. Много энергии, решений, внимания. Но может появиться внутренняя усталость или тревога из-за чужих ожиданий.

Совет: Оставь немного времени только для себя — даже один вечер наедине даст опору.

Дева

Ты на внутреннем рубеже — что-то завершается, что-то готовится изнутри. Можешь почувствовать потребность в тишине, изоляции, очищении.

Совет: Побудь в покое, не бери все на себя. Твое "да" сейчас должно быть очень обдуманным.

Весы

Неделя подсвечивает дружбу, социальные связи, групповые дела. Можешь почувствовать разочарование в ком-то или наоборот — неожиданную поддержку.

Совет: Оставайся собой в любом кругу. Не ищи одобрения — ищи резонанс.

Скорпион

Акцент на карьеру, авторитет, репутацию. Могут прийти предложения или вызовы, где придется проявить себя.

Совет: Не прячься за сомнениями. Твое "да" имеет силу — скажи его уверенно.

Стрелец

Хочется новизны: путешествий, новых знаний, расширения горизонта. Но обстоятельства могут сдерживать.

Совет: Не обязательно ехать — расширяй себя через опыт, даже если это просто новая книга или разговор.

Козерог

Неделя глубоких перемен. Возможны темы финансов, долгов, наследства или интимных переживаний. Что-то хочет освободиться.

Совет: Не держи то, что уже стало тяжелым. Изменение — это не потеря, а обновление.

Водолей

Фокус на партнерстве, отношениях, браке, семейном взаимодействии. Ты можешь увидеть себя в отражении других.

Совет: Вместо критиковать — спроси: "А что я чувствую на самом деле?" Ответ может удивить.

Рыбы

Неделя активна в быту, здоровье, работе. Может возникнуть желание что-то перестроить в привычках или рабочем процессе.

Совет: Начни с малого. Даже 10 минут в день для тела изменят твое состояние