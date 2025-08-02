Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня
Київ • УНН
Тиждень обіцяє посилення природних катаклізмів та напругу у міжнародних відносинах, але також надає можливості для вирішення кризових ситуацій через діалог та внутрішні трансформації.
Цей тиждень — одна з найважливіших фаз 2025 року. Ми перебуваємо на піку глобальних змін: у політиці, у кліматі, в емоційному стані людства. Те, що зараз закладається, впливатиме на наше життя ще багато місяців — аж до весни 2026 року. Що на нас чекає в період із 4 по 10 серпня - спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.
Початок нового великого циклу
Як пояснила астролог, з’єднання Сатурна з Нептуном розпочалося ще з початку літа, але саме перша половина серпня — його кульмінаційна фаза.
Це рідкісна взаємодія двох планетарних сил:
- Сатурн символізує земну стихію, її глибини, ґрунт, геологічні процеси, тому пов’язаний із землетрусами та зрушенням пластів.
- Нептун відповідає за воду, океани, вологу, а також усе, що розчиняється, затоплюється, зникає з контролю.
Коли ці дві енергії поєднуються, та це у вогняному знаку Овна, ми бачимо порушення балансу між землею і водою, і як наслідок — зростання природних катастроф, особливо землетрусів і повеней.
Цей аспект уже приніс потужні природні явища по всьому світу.
Ми бачимо хвилю за хвилею:
- повені в Америці, Європі, Азії;
- землетруси навколо Тихоокеанського кільця;
- тривожні сигнали з боку океану;
Цей процес лише посилюється — і триватиме до середини 2026 року.
Це — не хаос, це перезавантаження природної програми Землі
Опозиція Марса: напруга, загрози і рішення
До кінця тижня формуватиметься опозиція Марса до Сатурна і Нептуна.
Це створює небезпечне поле, у якому можуть виникнути:
- нелогічні або ризиковані рішення світових лідерів.
- формування прихованих військових союзів;
- загострення локальних або міжнародних конфліктів.
Але 7 серпня Марс переходить зі знаку Діви у знак Терезів.
Це важливий поворот — енергія стає м’якшою, врівноваженішою, дипломатичнішою.
І хоч опозиція сформується вже після переходу, сам факт положення Марса у Терезах пом’якшить її вплив.
Це шанс вирішити кризові ситуації через розмову, компроміс та партнерство.
Повня — 9 серпня о 10:55 (за Києвом) у знаку Водолія
Повний Місяць 9 серпня відбудеться у знаку Водолія, що підсилює прагнення до свободи, незалежного мислення й несподіваних рішень.
Водночас Сонце та Місяць будуть у повній опозиції — це завжди напружений момент, коли внутрішні бажання вступають у конфлікт із зовнішніми обставинами.
Повний Місяць формує одночасно дві конфігурації "Парус" — це гармонійні структури, що відкривають вихід зі складних ситуацій.
Це надзвичайно момент, коли:
- енергія напруги трансформується в силу;
- страхи можуть перетворитися на рішучість;
- закриті двері — на несподівані можливості.
Якщо діяти чесно, з відкритим серцем — цей тиждень може стати початком великого прориву.
Вплив ретроградного Меркурія
До 11 серпня триває вплив ретроградного Меркурія. Це може спричиняти затримки, непорозуміння в розмовах, технічні збої або повернення старих тем.
Порада: не квап подій — усе важливе прийде вчасно
Важка ніч 5–6 серпня: Великий Хрест
У ніч з 5 на 6 серпня Місяць сформує з ключовими планетами конфігурацію Великого Хреста — це один із найнапруженіших геометричних малюнків на небі.
Ця ніч може принести:
- різкі емоційні злами
- внутрішню напругу, що «тисне» з усіх боків
- конфлікти, які почнуться на рівному місці
- відчуття нестабільності, тривожні сни.
Будьте особливо уважні вночі 5–6 серпня: не з’ясовуйте стосунки, не приймайте рішень на емоціях
Місячний ритм: рости — і діяти
До 9 серпня Місяць перебуває у фазі росту. Це найкращий час для:
- реалізації задумів;
- запуску нових справ;
- енергійної дії.
"Попри труднощі — дій, не чекай "ідеального моменту". Він уже настав", - радить астролог.
Висновок тижня
Ми стоїмо на гребені глобального зламу.
Зміни не лише зовнішні — вони глибоко внутрішні.
Ми не можемо уникнути того, що готує світ — але можемо обрати, як на це реагувати.
Пам’ятай:
Захист приходить через любов
Сила — у родині, у внутрішньому світлі, у вірі
Підтримка — там, де є щирість.
Венера і Юпітер нагадують: твій дім, твої рідні — це твоя фортеця.
І навіть у шторм можна знайти берег, якщо слухати серце.
Не бійтеся змін — це не кінець, а початок нового.
Як допомогти дитині розвинути емоційну стійкість: поради психологині 11.07.25, 08:21 • 29555 переглядiв
Овен
Тиждень підсвічує теми радості, творчості, дітей, закоханості. Хочеться більше тепла, але й з’являється потреба відстояти свою думку.
Порада: Не змагайся з тими, кого любиш — скажи вголос, що цінуєш.
Телець
Фокус на домі, родині, коренях. Можуть спливти старі емоції, сімейні питання або спогади дитинства.
Порада: Зроби щось для рідних — навіть дрібниця принесе тепло обом.
Близнюки
Буде багато спілкування, новин, руху, дзвінків. Але інформації може бути забагато.
Порада: Говори повільніше. І не відповідай одразу — дозволь подумати.
Рак
Фінансові питання вийдуть на перший план. Ти можеш думати про безпеку, витрати, покупки.
Порада: Замість хвилюватись — склади чіткий план. Це зніме напругу.
Лев
Це твій період. Багато енергії, рішень, уваги. Але може з’явитись внутрішня втома або тривога через чужі очікування.
Порада: Залиш трохи часу тільки для себе — навіть один вечір наодинці дасть опору.
Діва
Ти на внутрішньому рубежі — щось завершується, щось готується зсередини. Можеш відчути потребу в тиші, ізоляції, очищенні.
Порада: Побудь у спокої, не бери все на себе. Твоє "так" зараз має бути дуже обдуманим.
Терези
Тиждень підсвічує дружбу, соціальні зв’язки, групові справи. Можеш відчути розчарування в комусь або навпаки — несподівану підтримку.
Порада: Залишайся собою в будь-якому колі. Не шукай схвалення — шукай резонанс.
Скорпіон
Акцент на кар’єру, авторитет, репутацію. Можуть прийти пропозиції або виклики, де доведеться проявити себе.
Порада: Не ховайся за сумнівами. Твоє "так" має силу — скажи його впевнено.
Стрілець
Хочеться новизни: подорожей, нових знань, розширення горизонту. Але обставини можуть стримувати.
Порада: Не обов’язково їхати — розширюй себе через досвід, навіть якщо це просто нова книга чи розмова.
Козоріг
Тиждень глибоких змін. Можливі теми фінансів, боргів, спадку або інтимних переживань. Щось хоче звільнитись.
Порада: Не тримай те, що вже стало важким. Зміна — це не втрата, а оновлення.
Водолій
Фокус на партнерстві, стосунках, шлюбі, родинній взаємодії. Ти можеш побачити себе у віддзеркаленні інших.
Порада: Замість критикувати — запитай: "А що я відчуваю насправді?" Відповідь може здивувати.
Риби
Тиждень активний у побуті, здоров’ї, роботі. Може виникнути бажання щось перебудувати у звичках або робочому процесі.
Порада: Почни з малого. Навіть 10 хвилин на день для тіла змінять твій стан