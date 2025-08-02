Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня

Цей тиждень — одна з найважливіших фаз 2025 року. Ми перебуваємо на піку глобальних змін: у політиці, у кліматі, в емоційному стані людства. Те, що зараз закладається, впливатиме на наше життя ще багато місяців — аж до весни 2026 року. Що на нас чекає в період із 4 по 10 серпня - спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Початок нового великого циклу

Як пояснила астролог, з’єднання Сатурна з Нептуном розпочалося ще з початку літа, але саме перша половина серпня — його кульмінаційна фаза.

Це рідкісна взаємодія двох планетарних сил:

Сатурн символізує земну стихію, її глибини, ґрунт, геологічні процеси, тому пов’язаний із землетрусами та зрушенням пластів.

Нептун відповідає за воду, океани, вологу, а також усе, що розчиняється, затоплюється, зникає з контролю.

Коли ці дві енергії поєднуються, та це у вогняному знаку Овна, ми бачимо порушення балансу між землею і водою, і як наслідок — зростання природних катастроф, особливо землетрусів і повеней.

Цей аспект уже приніс потужні природні явища по всьому світу.

Ми бачимо хвилю за хвилею:

повені в Америці, Європі, Азії;

землетруси навколо Тихоокеанського кільця;

тривожні сигнали з боку океану;

Цей процес лише посилюється — і триватиме до середини 2026 року.

Це — не хаос, це перезавантаження природної програми Землі - зауважила Базиленко.

Опозиція Марса: напруга, загрози і рішення

До кінця тижня формуватиметься опозиція Марса до Сатурна і Нептуна.

Це створює небезпечне поле, у якому можуть виникнути:

нелогічні або ризиковані рішення світових лідерів.

формування прихованих військових союзів;

загострення локальних або міжнародних конфліктів.

Але 7 серпня Марс переходить зі знаку Діви у знак Терезів.

Це важливий поворот — енергія стає м’якшою, врівноваженішою, дипломатичнішою.

І хоч опозиція сформується вже після переходу, сам факт положення Марса у Терезах пом’якшить її вплив.

Це шанс вирішити кризові ситуації через розмову, компроміс та партнерство.

Повня — 9 серпня о 10:55 (за Києвом) у знаку Водолія

Повний Місяць 9 серпня відбудеться у знаку Водолія, що підсилює прагнення до свободи, незалежного мислення й несподіваних рішень.

Водночас Сонце та Місяць будуть у повній опозиції — це завжди напружений момент, коли внутрішні бажання вступають у конфлікт із зовнішніми обставинами.

Повний Місяць формує одночасно дві конфігурації "Парус" — це гармонійні структури, що відкривають вихід зі складних ситуацій.

Це надзвичайно момент, коли:

енергія напруги трансформується в силу;

страхи можуть перетворитися на рішучість;

закриті двері — на несподівані можливості.

Якщо діяти чесно, з відкритим серцем — цей тиждень може стати початком великого прориву.

Вплив ретроградного Меркурія

До 11 серпня триває вплив ретроградного Меркурія. Це може спричиняти затримки, непорозуміння в розмовах, технічні збої або повернення старих тем.

Порада: не квап подій — усе важливе прийде вчасно - вказала Базиленко.

Важка ніч 5–6 серпня: Великий Хрест

У ніч з 5 на 6 серпня Місяць сформує з ключовими планетами конфігурацію Великого Хреста — це один із найнапруженіших геометричних малюнків на небі.

Ця ніч може принести:

різкі емоційні злами

внутрішню напругу, що «тисне» з усіх боків

конфлікти, які почнуться на рівному місці

відчуття нестабільності, тривожні сни.

Будьте особливо уважні вночі 5–6 серпня: не з’ясовуйте стосунки, не приймайте рішень на емоціях - заявила Базиленко.

Місячний ритм: рости — і діяти

До 9 серпня Місяць перебуває у фазі росту. Це найкращий час для:

реалізації задумів;

запуску нових справ;

енергійної дії.

"Попри труднощі — дій, не чекай "ідеального моменту". Він уже настав", - радить астролог.

Висновок тижня

Ми стоїмо на гребені глобального зламу.

Зміни не лише зовнішні — вони глибоко внутрішні.

Ми не можемо уникнути того, що готує світ — але можемо обрати, як на це реагувати.

Пам’ятай:

Захист приходить через любов

Сила — у родині, у внутрішньому світлі, у вірі

Підтримка — там, де є щирість.

Венера і Юпітер нагадують: твій дім, твої рідні — це твоя фортеця.

І навіть у шторм можна знайти берег, якщо слухати серце.

Не бійтеся змін — це не кінець, а початок нового.

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Овен

Тиждень підсвічує теми радості, творчості, дітей, закоханості. Хочеться більше тепла, але й з’являється потреба відстояти свою думку.

Порада: Не змагайся з тими, кого любиш — скажи вголос, що цінуєш.

Телець

Фокус на домі, родині, коренях. Можуть спливти старі емоції, сімейні питання або спогади дитинства.

Порада: Зроби щось для рідних — навіть дрібниця принесе тепло обом.

Близнюки

Буде багато спілкування, новин, руху, дзвінків. Але інформації може бути забагато.

Порада: Говори повільніше. І не відповідай одразу — дозволь подумати.

Рак

Фінансові питання вийдуть на перший план. Ти можеш думати про безпеку, витрати, покупки.

Порада: Замість хвилюватись — склади чіткий план. Це зніме напругу.

Лев

Це твій період. Багато енергії, рішень, уваги. Але може з’явитись внутрішня втома або тривога через чужі очікування.

Порада: Залиш трохи часу тільки для себе — навіть один вечір наодинці дасть опору.

Діва

Ти на внутрішньому рубежі — щось завершується, щось готується зсередини. Можеш відчути потребу в тиші, ізоляції, очищенні.

Порада: Побудь у спокої, не бери все на себе. Твоє "так" зараз має бути дуже обдуманим.

Терези

Тиждень підсвічує дружбу, соціальні зв’язки, групові справи. Можеш відчути розчарування в комусь або навпаки — несподівану підтримку.

Порада: Залишайся собою в будь-якому колі. Не шукай схвалення — шукай резонанс.

Скорпіон

Акцент на кар’єру, авторитет, репутацію. Можуть прийти пропозиції або виклики, де доведеться проявити себе.

Порада: Не ховайся за сумнівами. Твоє "так" має силу — скажи його впевнено.

Стрілець

Хочеться новизни: подорожей, нових знань, розширення горизонту. Але обставини можуть стримувати.

Порада: Не обов’язково їхати — розширюй себе через досвід, навіть якщо це просто нова книга чи розмова.

Козоріг

Тиждень глибоких змін. Можливі теми фінансів, боргів, спадку або інтимних переживань. Щось хоче звільнитись.

Порада: Не тримай те, що вже стало важким. Зміна — це не втрата, а оновлення.

Водолій

Фокус на партнерстві, стосунках, шлюбі, родинній взаємодії. Ти можеш побачити себе у віддзеркаленні інших.

Порада: Замість критикувати — запитай: "А що я відчуваю насправді?" Відповідь може здивувати.

Риби

Тиждень активний у побуті, здоров’ї, роботі. Може виникнути бажання щось перебудувати у звичках або робочому процесі.

Порада: Почни з малого. Навіть 10 хвилин на день для тіла змінять твій стан