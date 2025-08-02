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Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Тиждень обіцяє посилення природних катаклізмів та напругу у міжнародних відносинах, але також надає можливості для вирішення кризових ситуацій через діалог та внутрішні трансформації.

Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня

Цей тиждень — одна з найважливіших фаз 2025 року. Ми перебуваємо на піку глобальних змін: у політиці, у кліматі, в емоційному стані людства. Те, що зараз закладається, впливатиме на наше життя ще багато місяців — аж до весни 2026 року. Що на нас чекає в період із 4 по 10 серпня - спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Початок нового великого циклу

Як пояснила астролог, з’єднання Сатурна з Нептуном розпочалося ще з початку літа, але саме перша половина серпня — його кульмінаційна фаза.

Це рідкісна взаємодія двох планетарних сил:

  • Сатурн символізує земну стихію, її глибини, ґрунт, геологічні процеси, тому пов’язаний із землетрусами та зрушенням пластів.
    • Нептун відповідає за воду, океани, вологу, а також усе, що розчиняється, затоплюється, зникає з контролю.

      Коли ці дві енергії поєднуються, та це у вогняному знаку Овна, ми бачимо порушення балансу між землею і водою, і як наслідок — зростання природних катастроф, особливо землетрусів і повеней.

      Цей аспект уже приніс потужні природні явища по всьому світу.

      Ми бачимо хвилю за хвилею:

      • повені в Америці, Європі, Азії;
        • землетруси навколо Тихоокеанського кільця;
          • тривожні сигнали з боку океану;

            Цей процес лише посилюється — і триватиме до середини 2026 року.

            Це — не хаос, це перезавантаження природної програми Землі

            - зауважила Базиленко. 

            Опозиція Марса: напруга, загрози і рішення

            До кінця тижня формуватиметься опозиція Марса до Сатурна і Нептуна.

            Це створює небезпечне поле, у якому можуть виникнути:

            • нелогічні або ризиковані рішення світових лідерів.
              • формування прихованих військових союзів;
                • загострення локальних або міжнародних конфліктів.

                  Але 7 серпня Марс переходить зі знаку Діви у знак Терезів.

                  Це важливий поворот — енергія стає м’якшою, врівноваженішою, дипломатичнішою.

                  І хоч опозиція сформується вже після переходу, сам факт положення Марса у Терезах пом’якшить її вплив.

                  Це шанс вирішити кризові ситуації через розмову, компроміс та партнерство.

                  Повня — 9 серпня о 10:55 (за Києвом) у знаку Водолія

                  Повний Місяць 9 серпня відбудеться у знаку Водолія, що підсилює прагнення до свободи, незалежного мислення й несподіваних рішень.

                  Водночас Сонце та Місяць будуть у повній опозиції — це завжди напружений момент, коли внутрішні бажання вступають у конфлікт із зовнішніми обставинами.

                  Повний Місяць формує одночасно дві конфігурації "Парус" — це гармонійні структури, що відкривають вихід зі складних ситуацій.

                  Це надзвичайно момент, коли:

                  • енергія напруги трансформується в силу;
                    • страхи можуть перетворитися на рішучість;
                      • закриті двері — на несподівані можливості.

                        Якщо діяти чесно, з відкритим серцем — цей тиждень може стати початком великого прориву.

                        Вплив ретроградного Меркурія

                        До 11 серпня триває вплив ретроградного Меркурія. Це може спричиняти затримки, непорозуміння в розмовах, технічні збої або повернення старих тем.

                        Порада: не квап подій — усе важливе прийде вчасно

                        - вказала Базиленко. 

                        Важка ніч 5–6 серпня: Великий Хрест

                        У ніч з 5 на 6 серпня Місяць сформує з ключовими планетами конфігурацію Великого Хреста — це один із найнапруженіших геометричних малюнків на небі.

                        Ця ніч може принести:

                        • різкі емоційні злами
                          • внутрішню напругу, що «тисне» з усіх боків
                            • конфлікти, які почнуться на рівному місці
                              • відчуття нестабільності, тривожні сни.

                                Будьте особливо уважні вночі 5–6 серпня: не з’ясовуйте стосунки, не приймайте рішень на емоціях

                                - заявила Базиленко. 

                                Місячний ритм: рости — і діяти

                                До 9 серпня Місяць перебуває у фазі росту. Це найкращий час для:

                                • реалізації задумів;
                                  • запуску нових справ;
                                    • енергійної дії.

                                      "Попри труднощі — дій, не чекай "ідеального моменту". Він уже настав", - радить астролог. 

                                      Висновок тижня

                                      Ми стоїмо на гребені глобального зламу.

                                      Зміни не лише зовнішні — вони глибоко внутрішні.

                                      Ми не можемо уникнути того, що готує світ — але можемо обрати, як на це реагувати.

                                      Пам’ятай:

                                      Захист приходить через любов

                                      Сила — у родині, у внутрішньому світлі, у вірі

                                      Підтримка — там, де є щирість.

                                      Венера і Юпітер нагадують: твій дім, твої рідні — це твоя фортеця.

                                      І навіть у шторм можна знайти берег, якщо слухати серце.

                                      Не бійтеся змін — це не кінець, а початок нового.

                                      Як допомогти дитині розвинути емоційну стійкість: поради психологині 11.07.25, 08:21 • 29555 переглядiв

                                      Овен

                                      Тиждень підсвічує теми радості, творчості, дітей, закоханості. Хочеться більше тепла, але й з’являється потреба відстояти свою думку.

                                      Порада: Не змагайся з тими, кого любиш — скажи вголос, що цінуєш.

                                      Телець

                                      Фокус на домі, родині, коренях. Можуть спливти старі емоції, сімейні питання або спогади дитинства.

                                      Порада: Зроби щось для рідних — навіть дрібниця принесе тепло обом.

                                      Близнюки

                                      Буде багато спілкування, новин, руху, дзвінків. Але інформації може бути забагато.

                                      Порада: Говори повільніше. І не відповідай одразу — дозволь подумати.

                                      Рак

                                      Фінансові питання вийдуть на перший план. Ти можеш думати про безпеку, витрати, покупки.

                                      Порада: Замість хвилюватись — склади чіткий план. Це зніме напругу.

                                      Лев

                                      Це твій період. Багато енергії, рішень, уваги. Але може з’явитись внутрішня втома або тривога через чужі очікування.

                                      Порада: Залиш трохи часу тільки для себе — навіть один вечір наодинці дасть опору.

                                      Діва

                                      Ти на внутрішньому рубежі — щось завершується, щось готується зсередини. Можеш відчути потребу в тиші, ізоляції, очищенні.

                                      Порада: Побудь у спокої, не бери все на себе. Твоє "так" зараз має бути дуже обдуманим.

                                      Терези

                                      Тиждень підсвічує дружбу, соціальні зв’язки, групові справи. Можеш відчути розчарування в комусь або навпаки — несподівану підтримку.

                                      Порада: Залишайся собою в будь-якому колі. Не шукай схвалення — шукай резонанс.

                                      Скорпіон

                                      Акцент на кар’єру, авторитет, репутацію. Можуть прийти пропозиції або виклики, де доведеться проявити себе.

                                      Порада: Не ховайся за сумнівами. Твоє "так" має силу — скажи його впевнено.

                                      Стрілець

                                      Хочеться новизни: подорожей, нових знань, розширення горизонту. Але обставини можуть стримувати.

                                      Порада: Не обов’язково їхати — розширюй себе через досвід, навіть якщо це просто нова книга чи розмова.

                                      Козоріг

                                      Тиждень глибоких змін. Можливі теми фінансів, боргів, спадку або інтимних переживань. Щось хоче звільнитись.

                                      Порада: Не тримай те, що вже стало важким. Зміна — це не втрата, а оновлення.

                                      Водолій

                                      Фокус на партнерстві, стосунках, шлюбі, родинній взаємодії. Ти можеш побачити себе у віддзеркаленні інших.

                                      Порада: Замість критикувати — запитай: "А що я відчуваю насправді?" Відповідь може здивувати.

                                      Риби

                                      Тиждень активний у побуті, здоров’ї, роботі. Може виникнути бажання щось перебудувати у звичках або робочому процесі.

                                      Порада: Почни з малого. Навіть 10 хвилин на день для тіла змінять твій стан

                                      Лілія Подоляк

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