Зеленський і Майдан опинилися в топ-100 фотографій, які визначили десятиліття
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Американський телеканал CNN опублікував фоторепортаж зі 100 знімків, які, за версією авторів, є визначальними для минулого десятиліття. Деякі зі знімків пов'язані з Україною, передає УНН.
Так, серед іншого, на одному зі знімків - Майдан Незалежності за часів Революції Гідності в 2014 році.
На іншому, більш свіжому знімку, - перша особиста зустріч Президента України Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом. Дана фотографія раніше вже потрапляла в топ-фото року за версією агентства Agence France-Presse.
Також на опублікованих CNN фотографіях - зображення Леді Гаги у сукні із м'яса, Джуліана Ассанжа, землетрус і цунамі в Японії в 2011 році, весілля принців Вільяма і Гаррі з їх обраницями, авіаудар біля турецько-сирійського кордону, судно з мігрантами, стрілянина в Лас Вегасі і багато інших особистостей і подій, які, вважають журналісти, стали визначальними для десятиліття.
Як повідомляв УНН, в минулому році одне з найбільших міжнародних агентств інформації та новин Associated Press оприлюднило добірку з найяскравіших фотографій, знятих журналістами видання в 2018 році. У кадр потрапило дві фотографії пов'язані з Україною: на одному із зображень - українське селище неподалік Тернополя, на іншому - українська тенісистка Еліна Світоліна.