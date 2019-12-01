Лучшие фото AFP 2019-го года: в топе - фотография Трампа и Зеленского

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Киев  •  УНН

 • 13136 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Французское информационное агентство Agence France-Presse показала лучшие фото 2019 года. Она из них — фотография со встречи президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского, передает УНН.

Так, до 123 лучших фото года агентство включило снимок со встречи президентов в Нью-Йорке в рамках участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Фотография стала мемом в интернете и часто использовалась другими изданиями.

Также информагентство обнародовало среди лучших снимки и других политиков, таких как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (точнее его прически), лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и северокорейский лидер Ким Чен Ын, скачущий на белом коне.

В то же время на большинстве фотографий все же громкие события мира этого года. Так, больше снимков изображают протесты в Гонконге, а также ситуацию в Сирии.

Как сообщал УНН, в прошлом году одна из крупнейших международных агентств информации и новостей Associated Press обнародовало подборку из самых ярких фотографий, снятых журналистами издания в 2018 году. В кадр попало две фотографии связанных с Украиной: на одном из изображений — украинский поселок близ Тернополя, на другом — украинская теннисистка Элина Свитолина.

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