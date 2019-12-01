Кращі фото AFP 2019-го року: у топі - світлина Трампа і Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Французське інформаційне агентство Agence France-Presse показала кращі фото 2019 року. Она з них — світлина з зустрічі президентів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського, передає УНН.
Так, до 123 кращих фото року агентство включило знімок з зустрічі президентів у Нью-Йорку в рамках участі у роботі 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Світлина стала мемом в інтернеті і часто використовувалась іншими виданнями.
Також інформагентство оприлюднило серед кращих знімки й інших політиків, таких як прем’єр-міністр Великобританії Боріс Джонсон (точніше його зачіски), лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо та Північнокорейский лідер Кім Чен Ин, що скаче на білому коні.
Водночас на більшості фотографій все ж цьогорічні гучні події світу. Так, найбільше знімків зображують протести у Гонконзі, а також ситуацію в Сирії.
Як повідомляв УНН, минулого року одне з найбільших міжнародних агентств інформації та новин Associated Press оприлюднило підбірку з найяскравіших світлин, знятих журналістами видання у 2018 році. В кадр потрапило дві світлини пов’язаних із Україною: на одному з зображень — українське селище неподалік Тернополя, на іншому — українська тенісистка Еліна Світоліна.