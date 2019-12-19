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Імпічмент, але не нокаут: пояснюємо, що буде з Трампом далі

Київ • УНН

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Чи втримається 45-й президент США у своєму кріслі до чергових виборів? 

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Палата представників Конгресу США в ході голосування в середу затвердила статті звинувачення проти президента країни Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту. УНН роз’яснює, що саме це означає.

Що таке імпічмент по-американськи

Імпічмент — це конституційний процес, згідно з яким Конгрес пред’являє звинувачення чиновникам та урядовцям, яких запідозрили у скоєнні протиправних дії.

Законодавством США не передбачені чіткі вказівки щодо того на скільки тяжкими мають бути ці протиправні дії. Про те окреслене коло осіб, яким Конгрес може оголосити імпічмент “президента, віцепрезидента та всіх цивільних службовців США”.

Процедура імпічменту відбувається у кілька етапів і подібна до судових слухань.

Фактично імпічментом є оголошення обвинувачення на адресу чиновника. Чи оголосили Трампу імпічмент? Так. Чи означає, що тепер він піде з посади? Ні.

Останнє слово за Сенатом

Повноваження проводити імпічмент наділена Палата представників Конгресу. А ініціювати початок процедури можу будь-хто з з членів цієї Палати. У випадку з Трампом ініціатором виступила голова Палати Ненсі Пелосі.

“Дії, які сьогодні здійснює президент, серйозно порушили Конституцію”, — звинуватила Пелосі Трампа. Вона додала, що Трамп “повинен бути притягнутий до відповідальності — ніхто не може бути над законом”. На думку Пелосі Трамп є загрозою демократії.

Надалі запускається процедура розгляду, яка відбувається, зазвичай, у Юридичному комітеті Палати. Однак цього разу були задіяні одразу шість комітетів. Ці комітети проводили слухання, вивчали докази, заслуховували свідків.
І ось Трампу були висунуті обвинувачення, тобто оголошено імпічмент.

Обвинувачення Трампа складається з двох пунктів: зловживання владою (“за” цей пункт проголосували 230 конгресменів, “проти” — 197, утримався один конгресмен) та перешкоджання початку процедури імпічменту (“за” — 229, “проти” — 198).

Та останнє слова за Сенатом. Сенат наділений єдиним повноваженням вирішувати щодо всіх імпічментів. Це означає, що остаточно висунуті обвинувачення мають бути підтримані Сенатом. За всю історію США жоден президент не був звинувачений Сенатом. Хоча Трамп і не став першим, кому оголошений імпічмент. До нього імпічмент оголошували Ендрю Джонсону та Біллу Клінтону. А ось Річард Ніксон з власної волі залишив посаду аби уникнути оголошення імпічменту.

Чи підтримає Сенат обвинувачення?

Така перспектива виглядає сумнівною, адже більшість у Сенаті, на відміну від Конгресу, складають республіканці, тобто представники партії, яка підтримує Трампа на посаді президента. І як заявив сам Трамп, вони одностайні в його підтримці як ніколи.

Але процедура заслуховування висунутих на адресу президента США обвинувачень має відбутися тепер і у Сенаті. Керувати процесом буде голова Верховного суду США. Палата представників на такому процесі фактично виступає стороною обвинувачення, а сенатори виконують функції присяжних.

А отже ми почуємо нові деталі скандалу, в якому замішана і Україна. Та поки демократи на чолі з Пелосі розмірковують, коли краще передати затверджені обвинувачення до Сенату.

Суть висунутих на адресу Трампа обвинувачень

Звіт щодо імпечменту, в якому узагальнені обвинувачення, складається з 169 сторінок і пояснює конституційні підстави та причини, за якими Трамп підлягає імпічменту.

Трамп звинувачується за двома статтями (які власне і були підтримані Конгресом) — в зловживанні президентською владою і в перешкоджанні розслідуванню Конгресу щодо імпічменту.

Також з доповіді випливає, що Трамп підозрюється не лише у зловживання владою, але й у тиску та підкупі — хоча безпосередньо таких обвинувачень і немає. Та мається на увазі, на думку демократів, тиск Трампа на президента України Володимира Зеленського з метою отримати компромат на свого можливого конкурента на виборах 2020 року Джо Байдена. Вбачається, що під час розмови з Зеленським Трамп просив розслідувати справу Burisma (в якій працював син Байдена Хантер), та власне за це мав виділити оборонну допомогу для потреб України у розмірі 391 млн доларів.

Демократи згадали поїздку особистого адвоката Трампа Руді Джуліані в Україну, трактуючи її як доказ того, що Трамп має намір продовжувати свою лінію тиску на Україну.

“Президент Трамп поставив свої особисті політичні інтереси вище національної безпеки, вільних і справедливих виборів і нашої системи стримувань і противаг. Він провинився, і буде робити це знову, якщо його не зупинити. Президента Трампа слід усунути з посади”, — йдеться в звіті.

Доказом провини також вважається, той факт, що Трамп відмовлявся від особистої зустрічі з Зеленським в Овальному кабінеті.

Та поки Трамп, попри висунуті офіційно звинувачення, залишається на посаді. І ймовірно залишатиметься президентом США щонайменше до оголошення результатів президентських виборів, які заплановані на 3 листопада 2020 року.

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