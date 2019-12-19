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Импичмент, но не нокаут: объясняем, что будет с Трампом дальше

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Удержится ли 45-й президент США в своем кресле до очередных выборов?

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Палата представителей Конгресса США в ходе голосования в среду утвердила статьи обвинения против президента страны Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. УНН разъясняет, что именно это значит.

Что такое импичмент по-американски

Импичмент - это конституционный процесс, согласно которому Конгресс предъявляет обвинения чиновникам и должностным лицам, которых заподозрили в совершении противоправные действия.

Законодательством США не предусмотрены четкие указания относительно того насколько тяжелыми должны быть эти противоправные действия. Но очерчен круг лиц, которым Конгресс может объявить импичмент "президент, вице-президент и всех гражданские служащие США".

Процедура импичмента происходит в несколько этапов и подобна судебным слушаниям.
Фактически импичментом является объявление обвинения в адрес чиновника. Объявили ли Трампу импичмент? Да. Означает ли это что теперь он уйдет с должности? Нет.

Последнее слово за Сенатом

Полномочиями проводить импичмент наделена Палата представителей Конгресса. А инициировать начало процедуры может любой из членов этой палаты. В случае с Трампом инициатором выступила председатель Палаты Нэнси Пелоси.

"Действия, которые сегодня осуществляет президент, серьезно нарушили Конституцию", - обвинила Пелоси Трампа. Она добавила, что Трамп "должен быть привлечен к ответственности - никто не может быть выше закона". По мнению Пелоси, Трамп является угрозой демократии.

В дальнейшем запускается процедура рассмотрения, которая происходит, как правило, в Юридическом комитете Палаты. Однако на этот раз были задействованы сразу шесть комитетов. Эти комитеты проводили слушания, изучали доказательства, заслушивали свидетелей.

И вот Трампу были выдвинуты обвинения, то есть объявлен импичмент.

Обвинение Трампа состоит из двух пунктов: злоупотребление властью ("за" этот пункт проголосовали 230 конгрессменов, "против" - 197, воздержался один конгрессмен) и препятствование начала процедуры импичмента ("за" - 229, "против" - 198).

Но последнее слова за Сенатом. Сенат наделен единственным полномочием решать относительно всех импичментов. Это означает, что окончательно предъявленные обвинения должны быть поддержаны Сенатом. За всю историю США ни один президент не был обвинен Сенатом. Хотя Трамп и не стал первым, кому объявлен импичмент. До него импичмент объявляли Эндрю Джонсону и Биллу Клинтону. А вот Ричард Никсон по своей воле покинул пост во избежание объявления импичмента.

Поддержит ли Сенат обвинения?

Такая перспектива выглядит сомнительной, ведь большинство в Сенате, в отличие от Конгресса, составляют республиканцы, то есть представители партии, которая поддерживает Трампа на посту президента. И как заявил сам Трамп, единодушны в его поддержке как никогда.

Но процедура заслушивания выдвинутых в адрес президента США обвинений должна состояться теперь и в Сенате. Управлять процессом будет председатель Верховного суда США. Палата представителей на таком процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют функции присяжных.

А значит мы услышим новые детали скандала, в котором замешана и Украина. Но пока демократы во главе с Пелоси думают, когда лучше передать утвержденные обвинения в Сенат.

Суть выдвинутых в адрес Трампа обвинений

Отчет по импечменту, в котором обобщены обвинения, состоит из 169 страниц и объясняет конституционные основания и причины, по которым Трамп подлежит импичменту.

Трамп обвиняется по двум статьям (которые собственно и были поддержаны Конгрессом) - в злоупотреблении президентской властью и в препятствовании расследованию Конгресса по импичменту.

Также из доклада следует, что Трамп подозревается в не только в злоупотреблении властью, но и в давлении и подкупе - хотя непосредственно таких обвинений и нет. И имеется в виду, по мнению демократов, давление Трампа на президента Украины Владимира Зеленского с целью получить компромат на своего возможного конкурента на выборах 2020 Джо Байдена. Представляется, что во время разговора с Зеленским Трамп просил расследовать дело Burisma (в которой работал сын Байдена Хантер), и собственно за это обещал предоставление  оборонной помощи для потребностей Украины в размере 391 млн долларов.

Демократы вспомнили и поездку личного адвоката Трампа Руди Джулиани в Украине, трактуя ее как доказательство того, что Трамп намерен продолжать свою линию давления на Украину.

"Президент Трамп поставил свои личные политические интересы выше национальной безопасности, свободных и справедливых выборов и нашей системы сдержек и противовесов. Он провинился, и будет делать это снова, если его не остановить. Президента Трампа следует отстранить от должности", - говорится в отчете.

Доказательством вины также считается, тот факт, что Трамп отказался от личной встречи с Зеленским в Овальном кабинете.

Но пока Трамп, несмотря на выдвинутые официально обвинения, остается на должности. И вероятно будет оставаться президентом США минимум до объявления результатов президентских выборов, которые запланированы на 3 ноября 2020 года.

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