Трамп впевнений, що Сенат його повністю виправдає
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп переконаний, що він буде повністю виправданий в Сенаті в рамках процедури імпічменту. Про це йдеться в поширеній заяві прессекретаря Білого дому, передає УНН.
“Сьогоднішній день відзначений кульмінацією одного з найганебніших політичних епізодів в історії нашої країни. Не отримавши жодного голосу республіканців і не навівши жодного доказу того, що президент зробив що-небудь неправильне, демократи протягли незаконні статті в рамках імпічменту, — наголошується в тексті . — Демократи обрали однопартійну процедуру незважаючи на те, що президент не зробив абсолютно нічого неправильного. Декілька тижнів слухань підтвердили, що він не зробив нічого неправильного”.
На думку Білого дому, безмежна неприязнь до Трампа “підсилює їх (демократів) бажання анулювати підсумки виборів 2016 року і нашкодити майбутній голосування 2020 року”.
“Президент упевнений, що Сенат відновить належний порядок, справедливість і судочинство, які були проігноровані в ході процедур в Палаті представників. Президент готовий до наступних кроків і впевнений, що він буде повністю виправданий, — підкреслюється в заяві. — Президент Трамп продовжить копітку роботу для забезпечення потреб і пріоритетів американців, що він і робить з тих пір, як вступив на посаду”.
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Палата представників затвердила в середу ввечері обвинувальний висновок у відношенні Трампа, що складається з двох статей: зловживання владою і перешкоджання Конгресу. На підтримку першого пункту проголосували 230 законодавців, проти висловилися 197, в тому числі двоє демократів, ще один утримався. За другу статтю було віддано 229 голосів, проти виступили 198 конгресменів, серед яких троє членів Демократичної партії, ще один законодавець також утримався.
Обвинувальний висновок тепер буде передано в Сенат, де процедура перетвориться в судовий процес. Керувати ним буде голова Верховного суду США. Палата представників на такому процесі фактично виступає стороною обвинувачення, а сенатори виконують функції присяжних.
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Щоб імпічмент був оголошений, необхідно не менше двох третин голосів сенаторів (не менше 67). З цієї причини при поточному складі Сенату ймовірність голосування на користь імпічменту фактично зводиться до нуля. З початку поточного року республіканці займають у верхній палаті Конгресу 53 місця з 100.