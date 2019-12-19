Трамп уверен, что Сенат его полностью оправдает

“Сегодняшний день отмечен кульминацией одного из самых позорных политических эпизодов в истории нашей страны. Не получив ни одного голоса республиканцев и не приведя ни одного доказательства того, что президент сделал что-нибудь неправильное, демократы протащили незаконные статьи в рамках импичмента, — отмечается в тексте. — Демократы выбрали однопартийную процедуру несмотря на то, что президент не сделал абсолютно ничего неправильного. Несколько недель слушаний подтвердили, что он не сделал ничего неправильного”.

По мнению Белого дома, безграничная неприязнь к Трампу “усиливает их (демократов) желание аннулировать итоги выборов 2016 и навредить будущему голосованию 2020 года”.

“Президент уверен, что Сенат возобновит надлежащий порядок, справедливость и судопроизводство, которые были проигнорированы в ходе процедур в Палате представителей. Президент готов к следующим шагам и уверен, что он будет полностью оправдан, — подчеркивается в заявлении. — Президент Трамп продолжит кропотливую работу для обеспечения потребностей и приоритетов американцев, что он и делает с тех пор, как вступил в должность”.

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Палата представителей утвердила в среду вечером обвинительное заключение в отношении Трампа, состоящий из двух статей: злоупотребление властью и препятствование Конгресса. В поддержку первого пункта проголосовали 230 законодателей, против высказались 197, в том числе двое демократов, еще один воздержался. За вторую статью было отдано 229 голосов, против выступили 198 конгрессменов, среди которых трое членов Демократической партии, еще один законодатель также воздержался.

Обвинительное заключение теперь будет передано в Сенат, где процедура превратится в судебный процесс. Управлять им будет председатель Верховного суда США. Палата представителей на таком процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют функции присяжных.

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Чтобы импичмент был объявлен, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.