Демократи підтримують відстрочку передачі статей звинувачення Трампа в Сенат

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Понад три десятки демократів переконують спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі відкласти до більш вдалого часу передачу в Сенат двох статей звинувачення в рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Про це повідомила в середу телекомпанія CNN з посиланням на конгресмена-демократа Ерла Блуменауера (від штату Орегон), передає УНН.