Демократи підтримують відстрочку передачі статей звинувачення Трампа в Сенат
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Понад три десятки демократів переконують спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі відкласти до більш вдалого часу передачу в Сенат двох статей звинувачення в рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Про це повідомила в середу телекомпанія CNN з посиланням на конгресмена-демократа Ерла Блуменауера (від штату Орегон), передає УНН.
За словами конгресмена, ідея полягає в тому, щоб спочатку дочекатися згоди республіканців на виклик свідків, запропонованих демократами, для дачі показань на ймовірних слуханнях щодо імпічменту у верхній палаті Конгресу США. У вівторок лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл виступив проти пропозиції Демократичної партії про виклик свідків.
Блуменауер поінформував, що обговорював питання відстрочки з лідером демократичної більшості в Палаті представників Стені Хойером, главою спецкомітету з розвідки Адамом Шиффом (демократ від штату Каліфорнія), конгресменом Хакімом Джеффріс (демократ від штату Нью-Йорк) і з понад 30 іншими законодавцями.
“Все зацікавлені”, — сказав він, додавши, що передав зміст своїх розмов з однопартійцями Пелосі кілька днів тому. “Вона заявила, що розмірковує над цим, але не визначилася поки”, — визнав Блуменауер.
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Палата представників затвердила в середу ввечері обвинувальний висновок у відношенні Трампа, що складається з двох статей: зловживання владою і перешкоджання Конгресу. На підтримку першого пункту проголосували 230 законодавців, проти висловилися 197, в тому числі двоє демократів, ще один утримався. За другу статтю було віддано 229 голосів, проти виступили 198 конгресменів, серед яких троє членів Демократичної партії, ще один законодавець також утримався.
Обвинувальний висновок тепер буде передано в Сенат, де процедура перетвориться в судовий процес. Керувати ним буде голова Верховного суду США. Палата представників на такому процесі фактично виступає стороною обвинувачення, а сенатори виконують функції присяжних.
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Щоб імпічмент був оголошений, необхідно не менше двох третин голосів сенаторів (не менше 67). З цієї причини при поточному складі Сенату ймовірність голосування на користь імпічменту фактично зводиться до нуля. З початку поточного року республіканці займають у верхній палаті Конгресу 53 місця з 100.