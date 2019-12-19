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Демократы поддерживают отсрочку передачи статей обвинения Трампа в Сенат

Демократы поддерживают отсрочку передачи статей обвинения Трампа в Сенат

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. Более трех десятков демократов убеждают спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отложить до более подходящего времени передачу в Сенат двух статей обвинения в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на конгрессмена-демократа Эрла Блуменауера (от штата Орегон), передает УНН.

По словам конгрессмена, идея заключается в том, чтобы сначала дождаться согласия республиканцев на вызов свидетелей, предложенных демократами, для дачи показаний на вероятных слушаниях по импичменту в верхней палате Конгресса США. Во вторник лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл выступил против предложения Демократической партии о вызове свидетелей.

Блуменауер сообщил, что обсуждал вопрос отсрочки с лидером демократического большинства в Палате представителей Стени Хойером, главой спецкомитета по разведке Адамом Шиффом (демократ от штата Калифорния), конгрессменом Хакимом Джеффрисом (демократ от штата Нью-Йорк) и из более 30 другими законодателями.

“Все заинтересованы”, — сказал он, добавив, что передал содержание своих разговоров с однопартийцами Пелоси несколько дней назад. “Она заявила, что раздумывает над этим, но не определилась пока”, — признал Блуменауер.

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Палата представителей утвердила в среду вечером обвинительное заключение в отношении Трампа, состоящее из двух статей: злоупотребление властью и препятствование Конгресса. В поддержку первого пункта проголосовали 230 законодателей, против высказались 197, в том числе двое демократов, еще один воздержался. За вторую статью было отдано 229 голосов, против выступили 198 конгрессменов, среди которых трое членов Демократической партии, еще один законодатель также воздержался.

Обвинительное заключение теперь будет передано в Сенат, где процедура превратится в судебный процесс. Управлять им будет председатель Верховного суда США. Палата представителей на таком процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют функции присяжных.

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Чтобы импичмент был объявлен, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

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