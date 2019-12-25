Импичмент Трампа: сенаторы обвиняют друг друга в лицемерии, вспоминая рассмотрение дела Билла Клинтона

15 из 100 нынешних законодателей от обеих партий были членами Сената и в то время. Впрочем, в 1999 году импичмент президенту инициировали республиканцы, демократы же настаивали на том, что Билл Клинтон невиновен. Теперь, когда сенаторы изменили роли, они обвиняют друг друга в лицемерии и двойных стандартах.

Лидер республиканского большинства Митч Макконнелл обвинил главу демократов в Сенате Чака Шумера, в том, что сейчас он пытается продвинуть то, против чего он выступал в 1999 году. Сейчас Шумер настаивает на том, что перед Сенатом должно появиться больше свидетелей — в течение предыдущей процедуры импичмента он выступал против подобного требования республиканцев.

“Мой друг, лидер демократов, продолжает требовать новый и другой набор правил для президента Трампа. Он хочет ... применить подход “все или ничего”, — сказал Митч Макконнелл.

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В то же время Чак Шумер заявил, что в 1999 году ситуация была иной: “Свидетели в 99-м в то время уже выступали перед присяжными. Мы знали, что они собирались сказать. А четырех свидетелей, которых мы вызываем сейчас, мы еще не слышали. В этом разница, и она огромна”, — сказал Шумер журналистам. Среди четырех свидетелей, которых хотят вызвать демократы — в том числе бывший председатель Совета нацбезопасности США Джон Болтон и глава администрации Трампа Мик Малвейни.

Впоследствии Шумер и сам обвинил лидера республиканцев Митча Макконнелла в двойных стандартах. Ведь тогда сам Макконнелл настаивал на том, что Сенату следует заслушать больше свидетелей. Тогда в эфире программы телеведущего Ларри Кинга он говорил: “Это нормально — вызвать свидетелей на суд. И это точно нормально вызывать свидетелей на суд по импичменту”. Сейчас лидер республиканцев хочет провести слушания без свидетелей.

Митч Макконнелл отреагировал на обвинения демократов так: “Позиция, которую мы занимали 20 лет назад, может быть не такой, как сегодня. И вы можете цитировать практически любого из нас, кто был в Сенате в тот период, а сейчас оказался на противоположной стороне из-за характера процесса”.

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После официального объявления импичмента Дональду Трампу в Палате представителей Конгресса США дело должно перейти в Сенат. Для этого спикерка Палаты Нэнси Пелоси должна официально передать необходимые документы, однако она с этим не спешит.

Сейчас демократы настаивают на том, что перед Сенатом должны появиться больше свидетелей — иначе, по их словам, суд будет нечестным и предвзятым. Республиканцы, которые имеют большинство в Сенате, против: они не заинтересованы в том, чтобы вызвать новых свидетелей — и обвиняют демократов в искусственном затягивании процесса. Нэнси Пелоси сказала, что она передаст необходимые документы только тогда, когда обе партии найдут общее решение.

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Напомним, Трамп назвал голосование за импичмент “политическим самоубийством” для партии демократов.