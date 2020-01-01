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Трамп в новогоднюю ночь призвал Меркель, Макрона и НАТО больше помогать Украине

Киев  •  УНН

 • 15019 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Президент США Дональд Трамп вспомнил о большой коррупции в Украине, однако Президента Зеленского похвалил, рассказывая о телефонном разговоре с украинским коллегой. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов перед новогодней вечеринкой в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

"Это была идеальный, абсолютно соответствующий разговор с очень хорошим человеком, с очень хорошим президентом. Думаю, он очень хорошо справляется. В значительной степени, почему его избрали президентом, это из-за коррупции. У них очень большая коррупция", - сказал Дональд Трамп.

Комментируя дело импичмента, Дональд Трамп призвал американцев прочитать расшифровку телефонного разговора с президентом Украины или спросить лично Зеленского.

"Все, что вам нужно сделать - прочитать расшифровку, или вы можете пойти и поговорить с президентом Украины. Президент Украины громко и четко заявил, и я ценю его заявление, он много раз говорил, что не было давления. Министр иностранных дел Украины заявил, что не было никакого давления. И в этом все дело", - сказал Трамп.

"Где канцлер Меркель? Где французский президент Макрон? Почему они не выделяют деньги (Украине - ред.)? Почему только Соединенные Штаты?", - таким образом президент США призвал европейские страны помогать больше Украине.

Он также добавил, что НАТО должно помогать больше Украине: "Это НАТО. Эти страны должны вкладывать средства (в бюджет Альянса - ред.), Они также должны больше давать Украине", - сказал президент Трамп.

Напомним, Трамп вновь вспомнил о разговоре с Зеленским накануне голосования по импичменту в Сенате.

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