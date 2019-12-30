Байден погодився свідчити в Сенаті

Своє попереднє рішення він пояснював тим, що “немає юридичних підстав” для того, аби надсилати йому повістку свідчити, і що його свідчення допоможуть президенту Трампу відвернути увагу від його власних дій.

“Ви знаєте, я вже пережив два імпічменти. Один як молодий сенатор і потім як сенатор середнього віку. В них немає нічого доброго, незалежно від обставин. Це важко для країни. Тут немає чому радіти. Але зрозумійте мене правильно: Я думаю, що Трамп сам це на себе накликав. Я думаю, що в Конгресу немає іншого вибору, крім як виконати свої конституційні обов’язки, незалежно від політичних наслідків”, — заявив колишній сенатор Байден.

Пізніше в суботу на зустрічі з виборцями у місті Фейрфілд, Байден підтвердив, що він виконає вимоги буд-якої повістки Сенату.

Питання викликати Байдена свідчити в рамках імпічменту з’явилося тому, що його син, Гантер, перебував у раді директорів української енергетичної компанії Burisma, а сам він закликав до звільнення колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна. Звинувачення у тиску на керівництво України з вимогою розслідувати ці дві обставини та зв’язок між ними перебуває у центрі імпічменту.

Раніше Байден двічі заявляв, що не буде давати показання в рамках процедури імпічменту Трампа.

Нагадаємо, Палата представників затвердила 18 грудня обвинувальний висновок у відношенні Трампа, що складається з двох статей: зловживання владою і перешкоджання Конгресу. Тим самим нижня палата американського парламенту оголосила імпічмент Дональду Трампу. За підтримку першого пункту тоді проголосували 230 законодавців, проти висловилися 197, в тому числі двоє демократів, ще один утримався. За другу статтю було віддано 229 голосів, проти виступили 198 конгресменів, серед яких троє членів Демократичної партії, ще один законодавець також утримався.

Тепер висновок-обвинувачення буде переданий в Сенат, де процедура перетвориться в судовий процес. Керувати ним буде голова Верховного суду США. Палата представників на такому процесі фактично виступає стороною обвинувачення, а сенатори виконують функції присяжних.

Щоб імпічмент був оголошений, необхідно не менше двох третин голосів сенаторів (не менше 67). З цієї причини при поточному складі Сенату ймовірність голосування на користь імпічменту фактично зводиться до нуля. З початку поточного року республіканці займають у верхній палаті Конгресу 53 місця з 100.