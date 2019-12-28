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Байден підтвердив, що не буде давати показання в рамках процедури імпічменту Трампа

Байден підтвердив, що не буде давати показання в рамках процедури імпічменту Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Колишній віце-президент США Джозеф Байден заявив, що не підкориться порядку Сената Конгресу про дачу показань у рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа, в разі якщо такий запит буде йому спрямований. Відповідну позицію Байден, який є одним з претендентів на пост глави держави від Демократичної партії, підтвердив в опублікованому в п’ятницю інтерв’ю газеті The Des Moines Register, передає УНН.

Колишній віце-президент, відповідаючи на відповідне запитання, пояснив, що його згода давати такі свідчення дозволить Трампу відвернути увагу громадськості від імпічменту та перемкнути його на самого Байдена.

“Причина, по якій я не стану робити це, полягає в тому, що все побудовано на підході до дій Трампа, до того, чим він займався все своє життя. Він завжди намагався перемкнути увагу зі своєю персони”, — заявив демократ.

З його точки зору, з боку Сенату “буде занадто лицемірно” направляти йому повістку про дачу свідчень. “Я і не припускаю, що це взагалі станеться”, — додав Байден, який є найбільш вірогідним суперником Трампа на майбутніх президентських виборах, що відбудуться в листопаді 2020 року.

На початку грудня Байден вже говорив, що не має наміру давати показання в рамках процедури щодо імпічменту Трампа. Проте, після цього відбувся ряд знакових подій.

Так, Палата представників затвердила 18 грудня обвинувальний висновок у відношенні Трампа, що складається з двох статей: зловживання владою і перешкоджання Конгресу. Тим самим нижня палата американського парламенту оголосила імпічмент Дональду Трампу. За підтримку першого пункту тоді проголосували 230 законодавців, проти висловилися 197, в тому числі двоє демократів, ще один утримався. За другу статтю було віддано 229 голосів, проти виступили 198 конгресменів, серед яких троє членів Демократичної партії, ще один законодавець також утримався.

Тепер висновок-обвинувачення буде переданий в Сенат, де процедура перетвориться в судовий процес. Керувати ним буде голова Верховного суду США. Палата представників на такому процесі фактично виступає стороною обвинувачення, а сенатори виконують функції присяжних.

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Щоб імпічмент був оголошений, необхідно не менше двох третин голосів сенаторів (не менше 67). З цієї причини при поточному складі Сенату ймовірність голосування на користь імпічменту фактично зводиться до нуля. З початку поточного року республіканці займають у верхній палаті Конгресу 53 місця з 100.

У свою чергу, наразі демократи підтримують відстрочку передачі статей звинувачення Трампа в Сенат.

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