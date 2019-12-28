Байден підтвердив, що не буде давати показання в рамках процедури імпічменту Трампа

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Колишній віце-президент США Джозеф Байден заявив, що не підкориться порядку Сената Конгресу про дачу показань у рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа, в разі якщо такий запит буде йому спрямований. Відповідну позицію Байден, який є одним з претендентів на пост глави держави від Демократичної партії, підтвердив в опублікованому в п’ятницю інтерв’ю газеті The Des Moines Register, передає УНН.