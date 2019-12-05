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Байден заявив, що не має наміру давати показання в рамках процедури щодо імпічменту Трампа

Байден заявив, що не має наміру давати показання в рамках процедури щодо імпічменту Трампа

Київ • УНН

 • 12220 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Колишній віце-президент США Джозеф Байден не має наміру давати показання в рамках процедури імпічменту щодо американського лідера Дональда Трампа. Про це Байден, який претендує на висунення кандидатом в президенти США від Демократичної партії, заявив журналістам в середу в штаті Айова, пише УНН із посиланням на газету Washington Examiner.

Колишньому віцепрезиденту було поставлено питання про те, чи готовий він дати показання добровільно. “Ні. Я не дозволю їм (Трампу і його прихильникам) відвернути увагу (від процедури імпічменту)”, — відповів він. “Це президент скоїв злочини, що тягнуть за собою імпічмент. Я не дозволю йому ухилитися від цього”, — додав Байден.

Раніше Трамп та деякі законодавці з числа республіканців заявляли про те, що Байдену слід дати свідчення. Вони відзначали, що ексвіцепрезиденту слід прояснити питання, що стосуються роботи його сина Хантера Байдена в українській енергетичній компанії Burisma. Хантер Байден входив до складу її керівництва.

Як повідомляв УНН, раніше в американських ЗМІ з посиланням на інформатора з’явилася інформація про те, що Трамп міг порушити правила нацбезпеки під час розмови з Президентом України Володимиром Зеленським у липні, спробувавши тиснути на українську владу з розслідування справи сина свого конкурента на виборах 2020 року Джо Байдена.

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі оголосила на підставі таких підозр про початок процедури імпічменту Трампа.

Контрольована демократами Палата представників схвалила резолюцію про імпічмент 31 жовтня.

Джозеф Байден зараз є одним з найбільш ймовірних суперників Трампа на майбутніх президентських виборах, що пройдуть в листопаді 2020 року. Тому, на думку демократів, Трамп, чинячи тиск на Зеленського, прагнув заручитися підтримкою Києва у внутрішньополітичній боротьбі.

Як раніше повідомляв УНН, у США юридичний комітет Палати представників Конгресу розпочав слухання з питання про імпічмент президента Дональда Трампа. Сам Трамп, у свою чергу, сказав, що доповідь демократів щодо імпічменту є посміховиськом.

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