Трамп про доповідь демократів щодо імпічменту: це посміховисько
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп у середу назвав “посміховиськом” складену демократами доповідь з питання про імпічмент і знову висловив обурення з приводу того, що чергові слухання були призначені на час його відсутності у США. Про це пише Голос Америки, передає УНН.
У доповіді, яку представив у вівторок Комітет з розвідки Палати представників, стверджується, що Трамп намагався заручитися допомогою іноземної держави, щоб підвищити свої шанси на переобрання, а також ініціював “безпрецедентну” кампанію намагаючись перешкодити Конгресу. Доповідь буде використана законодавцями як основа для можливого висунення офіційних звинувачень щодо президента.
“Ця доповідь не заслуговує уваги”, — сказав Трамп, виступаючи у середу на саміті НАТО в Уотфорд. Він додав, що завдяки процесу імпічменту республіканці ще більше згуртувалися навколо нього.
“Чи люблять вони насправді нашу країну?” — задався питанням президент, мабуть, маючи на увазі демократів.
Як раніше повідомляв УНН, у США юридичний комітет Палати представників Конгресу розпочав слухання з питання про імпічмент президента Дональда Трампа.