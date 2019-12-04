У США справу про імпічмент Трампа розпочав слухати юридичний комітет

4 грудня в комітеті виступили чотири експерти з питань законодавства. Вони мають визначити, чи можна висунути Трампу звинувачення після його розмови з президентом України Володимиром Зеленським влітку цього року. Як стверджують демократи, президент США в телефонній розмові наполягав на проведенні в Україні розслідування щодо свого політичного опонента Джо Байдена. Демократи вважають, що Трамп перевищив свої повноваження для тиску на Україну.

Голова комітету демократ Джеррі Надлер на початку слухань заявив, що адміністрація Трампа створює “безпрецедентні перешкоди” для розслідувань. Надлер додав, що юридичний комітет заслухає свідчення комітетів, які ведуть розслідування у справі про імпічмент, через кілька днів.

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Республіканець Даґ Коллінз розкритикував проведене законодавцями розслідування. Він заявив, що демократи поспішають з імпічментом, оскільки бояться програти президентські вибори 2020 року.

Після цього Надлер представив і привів до присяги свідків: Ноаха Фелдмана (Гарвардський університет), Памелу Карлан (Стенфордський університет), Майкла Ґергардта (Університет Північної Кароліни) та Джонатана Терлі (Університет Джорджа Вашингтона).

Троє свідків, Фелдман, Карлан і Ґергардт, одностайно заявили, що дії президента Трампа, пов’язані з Україною, означають зловживання владою. Терлі натомість відзначив, що демократи порушують справу про імпічмент на підставі інформації, отриманої з других рук. При цьому Терлі не виправдовує дій президента. На його думку, проти президента може бути висунуте звинувачення, але не на підставі запису телефонної розмови із Зеленським.

3 грудня комітети Палати представників, які проводили розслідування про можливість імпічменту Трампа, опублікували звіт про результати розслідування. У документі стверджується, що Трамп тиснув на владу України, домагаючись від неї дій, які могли б зашкодити його опонентові. Вказується, зокрема, що важелем тиску на Київ було заморожування американської військової допомоги Україні. Тепер звіт вивчає юридичний комітет Палати представників.

Більшість у Палаті представників мають демократи. Республіканці і сам Трамп раніше заявляли, що незгодні з обвинуваченнями.

Якщо імпічмент буде оголошений, питання про відсторонення президента від посади має розглянути Сенат, де більшість мають республіканці.