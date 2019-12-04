Зеленський: в Україні є більш пріоритетні проблеми, ніж імпічмент Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вважає, що перед Україною стоять важливіші проблеми, ніж процедура імпічменту президента США Дональда Трампа, яка наразі відбувається в США. Про це він заявив під час спільного брифінгу з Прем’єр-міністром Швеції Стефаном Левенмом, передає кореспондент УНН.
“На мою роботу зараз ніяк не впливає (ситуація з тим, що у США відбувається процедура імпічменту — ред.). Я думаю, це більше впливає на роботу інституцій США. Зараз я, при всій повазі до нашого стратегічного партнера, до США, і ми вдячні за будь-яку допомогу, але у нас незалежна Україна і є більш пріоритетні проблеми”, — сказав Зеленський.
На питання про те, чи знав він, що Дональд Трамп заблокує військову допомогу Україні, Зеленський відповів, що “коли у мене була телефонна розмова, я цього не знав”.
Нагадаємо, напередодні заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль повідомила, що знала, що питання про надання Україні військової допомоги досі знаходиться без остаточного вирішення, ще у липні.